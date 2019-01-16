數位轉型 毛治國籲朝野攜手
數位時代來臨，企業領導人不僅要了解全局、洞察趨勢，還要能把握重點，帶領企業度過轉型關鍵期；台灣上市櫃公司協會昨舉辦東方領袖講座，特別邀請前行政院院長、現為中華大學管理學院講座教授毛治國，以「與領導人談管理」做專題演講，他開宗明義指出，「數位轉型時代來臨了，民間企業要把握轉型機會，朝野應共同面對、攜手合作，在政策、措施配合下，打造好的環境，才是全民之福」。
毛治國進一步指出，產業轉型下，現在最流行的關鍵字是「物聯網」、「大數據」，上網發展雲端後，衍伸AI、自動化、機器人等發展，這些事物全部串起來後，將引發另一波工業革命，不僅影響製造業生產、商業服務，連農業生產配銷都產生了變化，數位轉型的蹤影無所不在。
在時代趨勢下，毛治國表示，企業管理績效顯得特別重要，領導人必須銘記在心的公式是「決策力×執行力＝管理成效」，決策力與執行力是相乘關係，若有一項是零，即使另一個能力再強大，相乘結果仍是零，因此，這個公式反映出，要有A＋的決策力，搭配百分之百的執行力，績效才有卓越、攻頂的機會
。
對於管理的決策過程，毛治國表示，即尋找問題、因應對策的過程，見、識、謀、斷四部曲，即是發現問題、定義問題、設計對策、抉擇對策。
歸納來說，毛治國認為，決策過程以「斷」為核心，重大決策時需升高為「先見識、後謀斷」的全套程序；除了決策力、執行力外，毛治國認為，領導人培養領導力、發揮影響力、戰略力以及變革力也同等重要。
(中國時報)
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