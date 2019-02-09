屏東就業中心 開工福袋試手氣
迎接年後轉職潮，勞動部預計在3月16日於屏東舉辦大型就業博覽會，屏東就業中心也將在11日開工日贈送新春福袋與霜淇淋，提前為活動暖身。
屏東就業中心主任翁素足表示，11日上午中心將安排霜淇淋胖卡車發送限量100支霜淇淋，只要民眾拍攝「316屏東就業博覽會」海報，並轉傳至好友數10人以上的3個LINE群組協助宣傳，透過手機截圖便能兌換。
另外，預約開工日臨櫃求職的民眾，也能憑介紹卡上的屏東就業中心章戳，參加樂透活動，只要依就服員指示按下啟動鍵，螢幕出現屏東就博會登場日期3、1、6數字，就可獲得限量30份的新春禮物；12日臨櫃求職民眾還有機會獲得新春福袋。
而潮州就業中心則是選在開工日舉辦「整裝出發、征戰職場」活動，潮州就業中心主任楊采蘭表示，11日將免費為求職者修剪髮型、打理門面，提升儀容好感度，民眾完成髮型修整，就服員還會協助拍攝大頭貼，現場列印製作彩色履歷，協助求職者以煥然一新的面貌前往面試，提升專業形象，增加錄取機會。
另外，為迎接2019台灣燈會在屏東，中心當天也會發送限量40份小豬造型提燈給求職民眾，讓求職者感受新春歡愉氣氛，增添求職正能量。
(中國時報)
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