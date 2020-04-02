國民黨籍不分區立委吳斯懷最近由於發表一些所謂不合時宜的言論，而被國民黨尤其是國民黨主席江啟臣做不點名的批評，看樣子吳斯懷不分區立委的職位可能難保。其實吳斯懷在當選立法委員之後，從他在立法院第一次的公開發言來看，他只不過把國民黨原有的基本立場公開講出來，說清楚而已，並沒有認何逾越國民黨屢次所通過的黨綱、黨章或者全代會的決議，但是因為吳斯懷並沒有像一般的國民黨員那樣，趨炎赴勢向民進黨舉白旗而成為國民黨的當道。

大家回顧一下，在一個多月前郝龍斌跟江啟臣要競選國民黨黨主席補選的時候，郝龍斌就公開講現在反對黨的職責是要配合執政黨，當然郝龍斌過去早就在民進黨執政之下，擔任過內閣部長，這就不在話下，但是江啟臣在沒有經過全代會通過的情形之下，也就漸漸的把國民黨的主張從「一中各表」退卻了，全面向民進黨靠攏，我實在看不出這還是我們過去認識的國民黨嗎？

國民黨今天在立法院代表著是哪些底層民眾？不就是那些不贊成台獨、認同一中各表的選民嗎？但是這些短視近利的國民黨新領導階層，認為只有向台灣本土意識靠攏，才能夠煞住民進黨席捲選票的旋風，因此也忘掉自己本身的天職，想要在台灣意識這個陣營上，去跟民進黨比誰愛台灣？

誰愛台灣這個題目不是不能討論，誰才是真正愛台灣？真正愛台灣的人，不會去主張台獨，主張台獨的人是為了要繼續能夠享有他在台灣的榮華富貴，而不是真正的為了台灣的下一代去打拚，如果台灣繼續走向這條道路的話看不到未來，現在台灣優秀的年輕人，為什麼留在台灣工作愈來愈少？為什麼要跑到國外、港、澳大陸去謀發展的人越來越多了，這就代表台灣整個社會的氛圍出現了危機，當權者如果不能真正的為下一代求福利、謀幸福的話，那憑什麼能夠希望人家把票繼續投給你？

民進黨是台灣有史以來最大的詐騙集團，為了自己的利益可以無顧於台灣2000多萬的百姓的福祉，胡亂去搞恐共，平心而論蔣經國在70年代所提的反共政策，那是在什麼背景之下？大陸從1978年中共十一屆三中全會之後，就徹底撥亂反正，平反冤假錯案、力行改革開放，經過40多年的努力，把中國一窮二白老百姓的人均所得，從77塊美金提高到1萬美金以上，使中國成為世界第二大經濟體。這不就是中國從鴉片戰爭以來，尤其是中日甲午戰爭以後，歷代仁人志士生死以求的一個理想嗎？

希望中國能夠再度崛起，能夠自豪的矗立於世界民族之林，這已經是一個指日可待的期望了，跟過去所崇景的願望不可同日而語，中華民族即將騰飛於九天之上，這時在台灣竟然反其道而行，這是智者所不為的。所以吳斯懷只不過把這麼簡單的事實擺在眼前，當然這些事實台灣的媒體都有報導過，只報一次而已，兩岸關係負面的消息反覆播放，這就像孟子所講的「一曝十寒」。雖然知道有這件事情，但是卻被所有的負面消息掩蓋，這是台灣社會的嚴重的問題，吳斯懷今天所面對的正是台灣的宿命，為吳委員加油，然後希望台灣社會能夠藉著吳斯懷委員的現象，重新思考己經快變質的國民黨還值得大家繼續支持嗎？

國民黨寧願去當民進黨的尾巴黨，那我就鼓勵吳斯懷委員在被國民黨開除之日，另創一個政黨，相信這個新的政黨將會充滿正氣，能夠代表台灣的希望，能夠喚醒台灣青年朋友的支持，也正因為這樣，吳斯懷委員才能走出一條更加光明的康莊大道。

（作者為前立法委員）