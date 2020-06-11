6月9日上午，美海軍波音C-40運輸機借道我中華民國領空飛進南海，中共多架蘇愷30戰機隨即飛入我航空識別區西南角，我空軍除廣播警告外，空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。台海危機似有一觸即發之勢。

美軍機為何要借道中華民國領空？台美雙方都未對外說明。但值得注意的是，借道空域，會不會演變成常態？會不會演變成借場維修加油？我空軍的驅離應處，會不會擦槍走火，釀成衝突？台灣會不會在不知不覺中被美國逼進中共武力犯台六要件的陷阱中？

國台辦的官煤「中國台灣網」曾經揭露的「觸發武統台灣六時機」，包括：一、台灣當局公然宣布獨立時。二、台灣當局組織獨立公投，使祖國面臨分裂時。三、台灣有外軍部署時。四、台灣重啟核武研發時。五、台軍使用軍事手段攻擊大陸時。六、台灣發生大規模動亂時。

上述六時機中，重啟核武研發，別說中共不樂見，美國也不允許。使用軍事手段攻擊大陸？台灣久處驕奢，連釣魚台、沖之鳥礁都保衛不了了，遑論武力犯陸。發生大規模動亂？除非民進黨倒行逆施到了天怒人怨的地步，否則，台灣民眾習慣寄望下次大選，輪替政黨，內部發生動亂的機會甚微。

至於公然宣布獨立。中共官方刻意加上了「公然」兩字，此因中共心中透明，台灣暗獨已久，明獨無膽也無方，新冠病毒來襲，最多也只能藉疫謀獨。因此，只要不「公然」宣布獨立，雙方便可繼續一邊一把號、各唱各的和平調。

再看第二個時機，特指「台灣當局」組織獨立公投，因此，辜寬敏的獨立公投不算台灣當局組織的，蔡易餘因係民進黨黨員，接近「台灣當局」，所以，蔡版獨立公投，風險遠高於辜版，蔡英文必然撤之。

因此，觸發武統台灣的六大要件，最要命的其實是「台灣有外軍部署時」。美國軍機日前借道台灣領空，且借助台灣民航局導航沿著西海岸由台南出海，這樣的舉動，不啻是美軍部署台灣的前奏，豈能不慎？

2016年以來，台海風雲詭譎，緊張情勢直追95、96年飛彈危機。不過，台海失穩，蔡英文的不承認92共識，僅僅是美國圍堵中國崛起印太戰略裡的小插曲，關鍵因素還在於中美兩強陷入「修昔底德陷阱」之際，台灣選擇了「反中親美」的政策。錯誤政策的後果，美國無需承擔，中國負擔得起，苦果將全由台灣自嘗。

20世紀以來，美軍從未在美國本土與外國作戰過，美軍的戰場一向在海外。中美果真爆發全面衝突，美軍若選擇大陸本土為戰場，中國勢必針對美國本土採取報復性的反擊，第三次世界大戰亦將爆發。因此，現時中美衝突的焦點之一的台灣，自然成為最有可能的戰場。屆時，一如越戰末期，「達官顯要早赴美，巨室富豪紛離兮，空餘寶島成焦土，生靈塗炭滿淒涼。」美軍機借道領空，是否在為未來戰場做探勘？

回顧歷史，兩岸交流、97香港回歸後，中國大陸一貫強調的兩項承諾─一國兩制、和平統一，綁住了中共武力犯台的雙拳，也保障了台灣這30多年來經濟的穩定發展和民主進程。反之，若無「一國兩制、和平統一」的制約，台灣得耗費多少軍費軍備？浪費多少人才物資？哪裡又換得到民主政治和政黨的輪替呢？台灣反對一國兩制、反對和平統一，豈非癡愚？

一個有骨氣的台灣，敢於對中國說不，那麼，也應該敢於對美國說不！我們不願作為美國霸權主義的馬前卒！我們雅愛和平，願意與全球平等待我之民族友善交流，共創繁榮和平！我們願意與中國大陸共商和平，至於其他，且讓歷史潮流決定。台灣若有如此智慧，台海危機自解，中美衝突自緩。

（作者為資深媒體人）