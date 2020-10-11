距離美國總統大選1個月前夕，不僅驚傳川普總統染疫確診，連同參謀首長聯席會議主席米利等軍方高層也多人中鏢，必須進行自我隔離。如此充滿劇情張力的「十月驚奇」，令不少人擔憂美國大選能否順利舉行，以及一旦出現重大變數時，北京是否會趁虛而動，從此升高台海戰爭風險。

尤其，自8月底捷克參議院議長訪台，9月中美國衛生部長與國務院次卿亦相繼到訪，台灣近期在對歐及對美關係上均取得重要進展，自然引起北京方面的高度關注與不滿。除了例行性派遣軍機切入我西南防空識別區，以強化對連通台海、南海與巴士海峽，同時亦為台灣與日、韓等國海上生命線此一戰略要域的監控外，更兩次派遣多款戰機編隊直向台灣並跨越中線，甚至公開聲明否定中線的存在，打破兩岸長期以來對於海峽中線事實存在的不成文默契。

共軍戰機編隊接連穿越中線的舉動，儘管政治意涵遠高於軍事本身，仍無疑升高兩岸軍事對抗的氛圍。即使雙方高層均有意克制，甚至避免自己開出第一槍，但倘若爾後共機編隊跨越中線朝常態化發展，尤其在雙方戰略互疑日深，且未建立政軍互信與對話渠道，或如中美兩軍簽署「海空接近行為準則」，加上現代戰機與導彈速度快，海峽空域縱深淺，若過中線則更形壓縮。在反應時間短促的狀況下，不論對地面戰管、防空部隊或飛行員均將構成高度壓力，前線因誤判或失誤等人因因素進而出現擦槍走火的機率，便始終不能排除。

此外，自2015年對岸公布畫設啟用M503民用航線後，雖經修正西移6海里，但仍緊鄰著海峽中線。就兩岸而言，不論是海峽中線或M503航線，一如橫亙朝鮮半島的北緯38度線，在某種層面上均具安全緩衝與和平象徵的意涵。

反之，若對岸不重視中線並持續在其附近採取軍事脅迫行動，不僅兩岸發生意外衝突的機率相對升高，對航經附近空域的民航機亦勢將構成安全威脅，更容易引發外界對M503航線應否繼續存在的關切。

然而，相對當前台海緊張情勢，各界或亦不宜忽略各方在亞太地區現有的軍事存在，以及應對各種可能潛在風險或挑戰的整備與能力外，有關北京當局如何應對當前台海局勢，對選後重回健康穩定中美關係的期望，其國內政治議程與戰略目標的設定，乃至如何處理日益惡化的中歐關係與國際形象等，恐怕也同樣值得關注。

特別是，對北京當局而言，今年是實現第一個百年奮鬥目標，亦即決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的關鍵年。然而，受困於近年中美貿易戰與科技戰的衝擊，加上年初以來新冠疫情以及大雨洪澇的影響，包含六穩、六保等目標能否如期如質實現，挑戰難度已是不小，理應不希望再有枝節橫生。

再者，北京當局認為，當前和今後一個時期，中國的發展仍然處於戰略機遇期，這便需要思考如何維護戰略全局的穩定，或至少營造一個相對和平穩定的周邊環境，方足以作為戰略支撐。而即將於月底召開的中共十九屆五中全會，主要議程更聚焦於關於制定國民經濟和社會發展的「十四五規畫」和2035年遠景目標的建議，顯非為準備進入戰爭狀態而提出的發展計畫。

日前，大陸領導人習近平在聯合國成立75周年紀念峰會講話時，除了談到上個世紀前半葉人類兩度身歷慘不堪言的戰禍外，還提出「以對話代替衝突，以協商代替脅迫，以共贏代替零和」的理念。

相對地，蔡英文總統在雙十談話中，亦再度向對岸釋出橄欖枝，除了重申維持兩岸穩定的決心，也呼籲雙方共促兩岸和解與對話。若北京當局能有善意自信的回應，不僅將有助今後兩岸關係的正面發展，有利台海局勢的和平穩定，更是向國際社會彰顯證明其將是文明崛起的重要試金石。

正在大陸上映的「八佰」，傳達出戰火下對和平的珍視與渴望；而「隔岸相顧，盼願再無喧囂」，更當是兩岸人民共同的期待。至於如何把變局的試煉，轉變成歷史的機遇，此刻正考驗著兩岸領導人的智慧與決心。

（作者為兩岸政策協會秘書長）