百歲學者周有光先生早就告誡：要站在世界看中國，而不能是站在中國看世界。此話今天更覺振聾發聵，餘音繞梁，未來數十年仍將不絕於耳。只要我們還囿於國內視角，我們對世界和自己的認知就會有偏差，這偏差越大，我們付出的代價就越沉重。維予不信，請看以下的例子。

為了應對疫情對經濟的壓力，美聯儲把利率打到並保持在0～0.25%上，中國媒體憤怒地指責說，美國政府為了給經濟大量注水，甚至把海水也引了過來。這是典型的站在中國看世界，因為它按照中國政府對人民幣發行的話語權，來判斷美國貨幣發行的操作，卻不知道美元發行歸美聯儲，美聯儲對美國政府保持高度的獨立性，美國政府無法影響美元的發行。有資料表明，近10年，美元增加了2倍，而人民幣增加了20倍。正因為美國政府不能直接干預美元發行，所以兩百年來，美元年均貶值速度為0.06%，人民幣的貶值卻遠遠大於這個數。

錯判老美，亂罵一通也無可厚議，問題是罵完以後，更認為只要經濟發生問題，政府就可以多發貨幣，老美尚且如此，更何況我們？我們就一定會沿著多發的方向越走越遠。

5月27日在加拿大法院做出孟晚舟引渡案判決前一天，中國媒體都說勝訴把握很大，孟馬上可以回家了，網上甚至發布孟勝訴釋放的集體紀念照。沒曾想5月28日的判決是雙重犯罪的罪名成立，此時國內媒體對加拿大政府表示極大的憤慨。說加拿大是美國的小弟，為了討好美國，所以做出這樣不合理的判決，卻完全不理解人家司法獨立，政府無權干預法院的判決。

加拿大歷來被認為是世界上最好相處的國家，這邊的抗議和指責得罪它事小，讓別的國家看到這邊對司法獨立理解的短板和局限，則會引來人家的疑慮和看輕。這邊再怎樣向世界釋放善意，人家都會對這邊敬而遠之，這樣的損失大得難以估量。如果這邊能跳出自己的局限，站在世界去理解人家的司法獨立，就不至於得罪人畜無害的國家，更不會讓旁觀國家心生疑竇。

6月以來，中國南方11省水災，262.7萬人次受災；1300餘間房屋倒塌；農作物受災面積145.9千公頃；直接經濟損失40.4億元。6月27日之前，媒體對此報導相當有限，但卻密集滾動報導美國黑人的鬧事。

站在中國看世界，老黑的問題是美國制度短板的表現，揭露、針砭和嘲諷他們的弊端這也順理成章。問題是在員警抓捕過程中死去的佛洛德屢犯前科，不是好鳥，抗議種族歧視的活動更有不少明目張膽的打砸搶。對「黑命貴」的渲染凸顯相對較輕的本國國民情何以堪，更尷尬的是如此換回的只是人家圖謀得到你的好處，而不是對你的敬重。關鍵時仍然離你而去，讓你付出的感情和財富瞬間化作一地雞毛。

疫情中後期，這邊媒體有強調世界欠中國一個感謝。按照中國的認知，這邊最早的封城、限航班、承受經濟停擺的巨大代價，為世界爭取了1個月抵禦新冠的時間，否則，世界的蔓延和氾濫會更加嚴重。

但是，世界卻不這麼認為，港大劉甯榮教授引用的英國南安普敦大學的研究說，如果武漢提前三個星期開始狙擊冠狀病毒，僅中國受感染的數目就可以減少95%。言下之意是你沒有及時做出應對，怎麼還能要求被殃及的池魚感謝呢？

於是，發言人只能舌槍唇劍，戰狼嗷嗷，全然丟失周恩來總理當年的典雅、幽默和睿智。也許南安普敦大學的研究還值得商榷，中國的貢獻不容低估，但如果能站在世界看，顧及人家的感受，先不談貢獻和感謝，只是埋頭做事，共度難關，中國的外交形象可以大大改善，與中國站在一起的國家可以大為增加。

站在中國看世界的認知非常普遍地存在，本文所舉並非最典型和最重要的，而只是近期發生，影響最為直接的。如果大家都回到周老先生告誡上去，在兼顧世界感受的基礎上，做出自己的認知和決策，並據以進行適當的調整，我們的認知就能更加精準，決策更加高明。

這可能也是鄧小平在強調改革的同時，堅持開放的要義所在。我想。

（作者為大陸學者）