章大姐待我，比起我台灣的親姊不遑多讓，髮型不入她的眼，就硬拉著我去剪，住她家的末幾天，我說帶一堆髒衣服回台灣，那才有出門旅行的感覺，她卻硬要跟我較真：哪有人衣服髒了還不洗的？

●落地為姊妹不必骨肉親

別的大姐都已經固定雇用家政服務，她是直到踩高凳拿東西摔斷手，這才願意請鐘點工到家打掃，看著掛了一壁的，顏色不一的抹布，我不敢造次，使用前都要先知道是何用途，住在纖塵不染的家，聽女主人絮絮說家常，比起湖邊的望風胡侃，我真反對曹雪芹說老女人是死魚眼，我們可都還是如假包換的珍珠哪！雖然色澤是暗了些。

章大姐的母教很成功，她說小時候大家都吃不飽，因為幾乎每天都有親戚在飯點準時到，目的當然不是來串門子，而是心照不宣要飽餐一頓，她說媽媽給她的印象是老在廚房，忙得沒空聽她說話，我說那叫捨己餵（為）人，來生定有好報。

「你說的沒錯，我媽去世後，我去問她現在在哪裡，那人說我媽現在是青衣小童。」

青衣小童是神仙候選人，可見好的母教影響的不只三代人，大姐說完媽媽，接著聊到最讓她掛心的好友，上世紀五、六十年代，讓無數適婚的青年男女，必須選擇爹死娘嫁人，各管各人命的政治運動，好友對當年因為「成分」原因，有過海誓山盟，卻必須忍痛分手的戀人始終難忘。

女人隨便嫁人的下場，誰都能猜到是馬尾搓繩合不了股，跟湊合過日子的丈夫無話可說，還要照顧身障兒，真到變成死了丈夫沒了兒的孤家寡人時，想起那段珍藏了幾十年的感情，好不容易連繫上了，對方卻鄭重表明：不能辜負眼前人。

老天爺永遠是冤家們口中的大冤家，剛給了喜就會來個悲，老人想找個老冤家談情說愛，有點像是仙家煉丹，失敗的機率遠大於成功，大姐的好友在七十歲時，終於得遇知己了，以為此生總算找到真愛了，沒想到數月之間就陰陽兩離分，……，大姐說著說著，竟然把她枕邊人都不知道的私房錢位置告訴我，聊天聊到這樣的境界，我真覺得成了地下保險箱。

●有癖爭如無癖

黃大哥的視力，急速惡化到無法參加固定的爬山活動，章大姐說已經得拿放大鏡，才能看清照片裡是何方神聖，我決定要在朱顏未改前，速速讓他把我定格。

沒空去找蔣渭水跟莫那魯道的紀念幣，我揣著忘了哪來的一枚袁大頭，當然還有國泰跟民安（十元硬幣），一下飛機就直奔黃家。

黃大哥一見我，手一平伸說：「在這個距離以外，我就看不清你是誰。」這樣的一臂之遙我真想哭，把已到嘴邊的：「別人是見錢眼開，你怎麼搞到見錢眼衰？」生生和著眼淚齊吞。

張潮《幽夢影》曰：「人不可以無癖。」說的是有癖者多為有情人，黃大哥愛孔方兄，是他跑了許多國家慢慢養成，加上朋友們投其所好贈送的，那數本沉甸甸的「阿堵物」，是他這輩子的重大寄託，遠在異國的兒子早早表明不願繼承，《楞嚴經》云：「有好終須累此身。」我雖希望黃大哥能早日看破，卻不忍心讓他失了寄託，打定主意繼續尋找蔣渭水跟莫那魯道。

●同類相親必為愛侶

在黃家作客，最讓我感動的是傍晚一進門就有一碗紅豆湯，起先還以為是章大姐熬的，沒想到是黃大哥煮的，這數十年如一日的示愛，相較於必須「兩地之情，各安一室」（張道藩語）的名人時賢，誰能說這不是最入心的感君恩愛意？

賢伉儷各自的嗜好，就像跟人朝夕相處的太陽，一個是弄點心讓老婆開心，一個喜歡把家裡打掃得乾乾淨淨，全是有血有肉的熱度，沒半點想像中的神跡，中國老人的相依為命，就是與子偕老的愛情。

對生活熱度始終堅持的賢伉儷，七年前遊台後跟我說：就算被導遊責備遲到，就算跑斷兩條腿，無論如何也要看到「台灣最南點」。說是人老了不可能有機會再來，接著說台灣的芭蕉真不好吃，跟我一對證，才知道買的是沒熟的綠芭蕉。

某天上市場買芭蕉，驀上心頭的竟是紅豆湯，久久無法自已，希望疫情趕快過去，我一肚子的議題，還等著開婦女大會。（全文完）（朱言紫／台中市）