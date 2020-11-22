今年十月下旬，我以一個獨立媒體人的身分，應邀參加了「海峽兩岸記者精準扶貧採訪活動」，整個活動聚焦在扶貧成果的展示與幫扶過程的呈現，跟以往我所參加過的兩岸交流活動全然不同，更側重在於讓獨立媒體人全盤的了解脫貧攻堅的故事，整體活動進行下來，我收穫了嶄新的體驗，對於精準扶貧也有了不一樣的見解。

活動目的地是甘肅省臨夏回族自治州的廣河縣，2012年大陸的國務院出台了一份全國貧困縣名單，廣河縣赫然在列，是年也決定了由中央各部會來認領幫扶這些地區，國務院台辦分配到的就是廣河縣，這也是促成我這次扶貧採訪之行的主因。採訪活動廣邀在華北、華中、華南的台灣自媒體人、短視頻主持人、直播網紅等共計11人，前往廣河縣，體驗一系列的扶貧成果，利用時下發達的社群網絡，講好廣河縣人民戰勝貧困的故事。

10月23日，我從廣州白雲機場搭乘飛往蘭州中川機場的航班，這裡有個小插曲說與大伙笑笑，由於提前看好了蘭州的氣溫總是維持在六、七度左右，我在廣州搭乘地鐵前往白雲機場時，行李箱已滿，便將刷毛的衛衣穿在身上，手捧一件厚到誇張的棉襖，在身處短袖成堆的地鐵乘客群裡顯得那麼的獨一無二，乘客詫異的目光齊齊向我襲來，人群的注目禮加上厚重成圓形的衛衣，我彷彿成了動物園裡的大熊貓，任人參觀。

天氣酷寒 夜不能寐

歷經三個小時的飛行終於抵達目的地蘭州，出了蘭州機場一陣冰風襲來，我頓時有種穿得厚重、裹得嚴實的小確幸，廣州地鐵上異樣的眼光沒有白挨。長期生長在南方的我，難以抵禦西北寒風的冷冽，很難想像同一塊土地上、同一個北京時區、同一個政治體系的人們，同一時間有的人穿著短袖還嫌熱，有的人穿著棉襖仍然冷，顯示了大陸的幅員遼闊，與人們的生活百態，我與兩岸媒體人在蘭州市區碰了頭，預計住上一晚，隔天搭乘中巴前往廣河縣。

十月的大西北，除了一如繼往的乾燥，讓我這個南方人頗不適應外，還摻進一抹淌入骨隨的滲人寒意，在蘭州住了一晚，恰逢供暖期還沒開始，乾燥的氣候與冷冽的低溫，使我夜不能寐，躺在床上心緒便開始飄遠，想著極端的氣候之下，我尚這麼痛苦，那長期生活在西北的人們又有著怎樣驚人的意志力？思今憶古，唐宋時期守著隴右道的軍人們（甘肅古稱隴），又是如何捱過一個又一個漫長冬天的呢？在胡思亂想一陣後扛不住困意襲來，思緒轉向迷糊進而沉沉睡去。

蘭州特色 沒有拉麵

隔天六點我便被主辦方的工作人員趙大哥喊醒，說是要帶我們品嘗最地道的特色早點蘭州牛肉麵。在廣州生活兩年多的我，對於街頭巷尾滿滿的蘭州拉麵店早已見怪不怪（大陸三大國民美食，分別是沙縣小吃、蘭州拉麵與黃燜雞米飯，基本每座城市一定會有），加上前一晚的睡眠不足，因而我對此也沒有很上心，感覺為了一碗隨處可吃的拉麵起早貪黑有所不值，但又不好意思拂了趙大哥的美意，頂著雞蛋大的黑眼圈，跟隨趙大哥漫不經心的步入店裡。

進入店裡後，恍然一感受滿滿的饕客，我突然認為犧牲睡眠來吃麵，可能有這麼一點價值！我聽著店裡的扯麵師傅說，最正統的麵源自於此，稱作蘭州牛肉麵，而大陸隨處可見的蘭州拉麵則都是青海人開的，談及此師傅歎了口氣，認為蘭州人較為固守自己的一畝三分地，蘭州的驕傲牛肉麵，反而被青海人帶出蘭州，走向世界、發光發熱。

為此我在今日頭條上寫了一篇「灣灣青年很詫異、蘭州沒有拉麵」，抒發了扯麵師傅的感歎以及自己的一些所思所想，不想在留言互動區引發了兩派觀點的論戰，一派認為正宗的牛肉麵只在蘭州，出了蘭州一切都是旁門左道，另一派覺得被青海人發揚到世界的蘭州拉麵，是牛肉麵的文化延續，雙方各執己見不罷休，該篇文章遂登上頭條當天蘭州本地熱點榜的第三名。

三區三州 綜藝幫扶

「三區三州」這個詞彙2018年首度被大陸的農業農村部提出，被認為是大陸脫貧攻堅工作開展中，最難啃的硬骨頭，「三區」分別指的是西藏自治區和青海、四川、甘肅、雲南四省藏區及南疆的和田地區、阿克蘇地區、喀什地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州四地區，「三州」指的是四川涼山州、雲南怒江州、甘肅臨夏州。我之前去四川旅遊時，曾經寫過一篇關於四川涼山州的貧困狀態的文章，而後被轉載到天涯論壇，許多人質疑該地區並沒有我文中提及的這麼窮，甚至回覆數量達到了兩百多筆，看了讀者留言我一度都驚得以為我所見聞的地區並不是涼山州。而我此行的目的地就是「三州」中的最末一地──臨夏回族自治州。

用過牛肉麵後，在主辦方的安排下，我們一行前往自治州首府臨夏市，唯一一個振興大獲成功的景區──八坊十三巷，藉由媒體人的別樣視角，對該景區進行旅遊產業的扶貧推介。說來也慚愧，我一直對於扶貧工作沒有太大的留意，甚至「三區三州」這個詞彙都是從大陸的綜藝節目聽來的，這裡不得不提及大陸扶貧工作的諸多亮點之一，將綜藝節目的娛樂性質完美的融入了脫貧攻堅的整體計畫之中。（待續）（謝建鋐／廣州暨南大學）