美國總統當選人拜登23日提名前副國務卿布林肯與前副國安顧問蘇利文分別出任國務卿與白宮國安顧問。布林肯與蘇利文分任國安要職，預料將構成中國領導人習近平的嚴峻挑戰，不過蔡英文總統也別高興太早，主要是拜登有意在兩岸採平衡政策，但蔡政府卻不知權變所致。

現年58歲的布林肯之提名若獲聯邦參議院通過，恐怕會對中國大陸形成前所未有的壓力。雖然川普在過去4年任內曾對北京帶來諸多困擾，但是他對盟國領袖的輕慢卻也讓大陸有機會見縫插針，進行分化。

布林肯追隨拜登近20年，歷任拜登在參議院擔任外交關係委員會主席的幕僚主任，在拜登出任副總統時擔任他的國安顧問，並在歐巴馬政府時期歷任副白宮國安顧問與副國務卿。

布林肯可能是戰後第一位同時瞭解歐、亞兩大洲的美國國務卿。他在紐約與巴黎長大，畢業於哈佛與哥倫比亞大學法學院，又是二戰納粹屠殺猶太人一名倖存者的繼子，因此深信人權、民主、自由等普世價值。

今年5月布林肯受訪時指出，拜登若是入主白宮，將會在兩岸之間採取一個平衡的政策，也即「反中」有為有守，「友台」則有所節制。今年7月，他在華府智庫哈德遜研究所一場論壇中指出，在因應中國的外交挑戰時，美國與他國合作將事半功倍，應透過多邊合作促使中國改善貿易、技術投資與人權，而非要各國在美中之間選邊。他並認為，面臨中國挑戰時，歐洲才是美國的首要夥伴，而非「最後選項」。

至於43歲的蘇利文也是拜登的長期重要外交幕僚，在拜登當副總統時期，出任他的副國安顧問與國安顧問。今年5月他在接受路透社訪問時曾指出，拜登不會採用川普那種「美國獨行」的作法對付中國，而是會與志同道合的國家合作施壓北京，強化技術移轉限制，並把人權議題拉到最高層級。

在拜登、布林肯與蘇利文的主導之下，美國將重拾盟邦的信任，重新加入《巴黎氣候協定》、《伊朗核子協議》、聯合國人權理事會、世界衛生組織等川普時期退出的全球協議與多邊機制。

面對中國大陸主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）帶來的挑戰，美國將強化與亞太各國的關係，加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）或重返《跨太平洋夥伴協議》（TPP）。

他們認為，強化美國與現存聯盟的關係，無論是與中國大陸打貿易或科技戰，還是針對北京在香港、新疆、西藏的違反人權行為，美國與盟國採取協同一致的政策與行動在效果上一定會比單打獨鬥要好得多。

儘管拜登新政府正準備開創新局，布林肯也表示要幫助台灣參加世界衛生組衛（WHO）等國際組衛，但蔡政府卻因抱殘守缺、未能與時俱進，而只能在美中較勁的世界舞台下坐困愁城，既無法參加亞太地區的自貿體，也無法在美中之間左右逢源，成為與北韓一樣「唯二」的亞細亞孤兒。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）