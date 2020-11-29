美國總統當選人拜登開始任命重要人事，準備接管政府，大陸國家主席習近平也向拜登發出賀電，過去4年急速失控的美中關係，可望進入新的發展階段。兩國學者專家紛紛提出改善雙邊關係的建議與藍圖，希望避免走上修昔底德陷阱。但美中關係千絲萬縷，美國內部問題叢生，改善中美關係知易行難。

經過川普政府4年折騰，改善美中關係到了刻不容緩的關鍵時刻。然而，雙方在意識形態、政府體制、全球戰略格局、貿易摩擦、高科技競賽、防止核擴散、區域衝突、台海安全、網路安全、太空軍事等領域的摩擦，絕非立意良善的建言，短期內所能匡正的。

如果說戰略武器是美國的強項，公共衛生就是美國的弱項。這次新冠肺炎病毒肆虐，美國確診人數居全球之冠，高達1313.7萬，死亡人數也超過20萬。拜登在大選期間即以川普總統低估疫情嚴重失職為選戰主要訴求，承諾他若當選會帶領美國人民走出新冠疫情的陰霾。相信拜登就職後會以此為最優先任務，調整美中關係次之。

但中國搶先出手，習近平在成功推動《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）後，打鐵趁熱要求參加《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），外交部長王毅則率團訪問東京與首爾加速推動「中日韓自貿區」，有意擴大在自由貿易與全球化方面的優勢。

在此同時，中國人大外事委員會副主任委員傅瑩在《紐約時報》撰文，呼籲美國與中國應該在多邊主義的架構下進行合作，作為大陸最有權力的女性之一，她對拜登新政府既提出推動中美合作的誘因，也提出了雙方不合作的潛在風險，簡言之，就是「合則兩利，分則兩傷」。

在文章中，她也只能建議兩國在戰略、氣候變遷、公共衛生、數位安全等領域先行合作，強調「中美兩國若能與其他國家攜手合作、同心協力因應這些挑戰，多邊主義將能繼續為人類進步帶來希望。」

傅瑩這篇文章相當程度反映北京官方的立場。更重要的是，該文章的建議正是拜登政府最為關切的幾項議題。拜登已再三強調他的施政將以提振美國經濟與防疫為主軸，傅瑩的建議可說是投其所好。

所謂數位安全就是網路安全，早在歐巴馬總統任內，美中兩國就曾在雙方「戰略與經濟對話」（Strategic&Economic Dialogue, S&ED）之下設立「網路安全小組」進行溝通，但因互信不足，「網路安全小組」的溝通難以為繼。

傅瑩舊事重提，一方面是提醒美國恢復「戰略與經濟對話」，一方面是建議重啟「網路安全小組」的對話。如果拜登同意恢復「戰略與經濟對話」，美國不免會要求大陸加入限武談判。長期以來，北京皆以大陸核武與飛彈遠遠落後美、俄兩國而拒絕加入限武談判，稍早，中國軍控單位曾表示，除非美、俄兩國能將核武與飛彈減少到與大陸相當的水平，中國才願意參加限武談判，仍有但書，美蘇兩國均未回應。傅瑩建議美中兩國在戰略與經貿領域建立對話機制，不啻表明大陸願意在限武問題上與美國談判。

除了限武談判之外，美國若願恢復美中「戰略與經濟對話」，雙方也可在防止核擴散、東海、南海等區域衝突、台海安全、太空軍事競賽等議題進行對話，但因這些議題很多都是長期難解的問題，雙方都不應抱持在短期內加以解決的心態，而只能期望透過對話讓這些問題不致惡化或在可控範圍內。易言之，透過「戰略與經濟對話」，雙方也許能夠做到「不求有功，但求無過」，避免摩擦升級、擴大。

至於氣候變遷、公共衛生、數位安全等領域，民主黨與大陸應有更大的合作空間。即使如此，美中兩國都必須先建立互信，設立雙方都能接受的議程與進程，定期評估與驗收成果，不可躁進，就算一時三刻之間無法達到預定目標，也可透過暫時擱置、更換談判議題或重新設定議程與進程的談判技巧加以解決。

七年之病很難用三年之艾加以根治，但美中合作因應全球共同的挑戰，有其急迫性，當今之計只能用水磨功夫，一點一滴去做，並從不斷試誤中吸取經驗教訓，徐圖改進。