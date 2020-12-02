疫情持續干擾下的2020年，即將要劃上句點。這個不平靜的一年，對台灣經濟的表現來說，是個充滿著驚奇的一年，股市指數與成交量再寫新高並持續翻新紀錄，新台幣狂升讓中央銀行疲於應付，仍無法阻擋固守多年的匯價底線。業績表現不凡的資通訊產業，與成天爭取各項紓困機會的許多傳統產業，形成強烈對比，而力推多年的新南向政策，在中美貿易戰與疫情的雙重影響下，成為投資新主流，不須政府誘導，廠商為了分散風險或尋找生產備援基地，都主動尋找東協各國的投資機會。

經濟層面的變化還在持續的進行著，我們除了觀察現象、發現趨勢之外，也到了要主動針對變局提出新主張的時候了。坦言之，這一年來，對於疫情導致經濟面的變化與影響，不論政府或民間，多處在被動接招的狀態，但也的確不宜躁進，必須先累積足夠的經驗值，才能幫台灣下一階段的經濟發展，找到對的出路。

客觀的說，產業面部分的調整，政府的功能是很有限的，即使找到著力點也不見得可達到預期的效果，更多變動是來自廠商的自行修正，例如南向發展的政策，從不被看好到翻轉為投資熱點，決定此一變化的關鍵因素，並非政策面出現了更有吸引力的優惠措施，而是業者審度時勢，自行調整所出現的結果。

相對而言，政府在金融面扮演的角色，就頗為重要，一來政府擁有強大的主導力量，二來也有不得不為之的龐大壓力。例如新台幣兌美元價格走升，相當不利於需要匯率價格競爭力協助的出口商，央行長期干預並控制新台幣升值的幅度，當然有這方面的考量。且新台幣持續大幅升值，除了匯市不平靜，大幅湧入台灣的資金需要尋找去路，房地產顯然是這些資金最屬意的投資標的之一，以致全台灣房地產價格高漲，是否打房成了政府要面對的另一頭痛問題。

資金匯流如此浩浩蕩蕩、勢不可擋，甚至衝擊了個別市場的安定性，從政府的立場來看，當然希望可以因勢利導，把資金引入興建廠房、購買設備，可以雇用大量的勞動力並接單出貨的實體經濟投資行動，不過，與企業主動擴大南向布局的情況類似，業者要在哪裡設廠投資，自有其經營謀略的盤算，真要在台灣設廠投資，有哪個好的項目，目前滿手是錢的各家銀行，豈會不設法把資金貸放出去，資金不是廠商投資時會缺少的主要環節。且從目前湧入台灣的資金動向來看，它們更願意投放在房地產等領域，顯然多為財務性投資的資金，而非實質投資的資金。因此我們建議，就目前的情勢來看，金融面的對策順位應列在首位，尤其資本市場的進一步開放與完善，應列為當務之急。

最重視資金流動情況的金融業者，陸續提出了許多的建言，包括要滿足各種不同種類的客戶，對於理財服務的需求，並擴及到資產規模更龐大、金融商品需求更多元的高淨值族群，透過營造不亞於境外投資的稅負條件，及引入星港等地的金融人才和商品，藉此提升台灣金融市場的層次等。

但不容諱言，在台灣各式各樣金融商品中，仍以股市為主的資本市場商品，最具有吸引力，不但規模遠勝於其他市場，成熟度和接受度均高，長年以來，台股的高殖利率也廣為國際法人所認同，如先集中力量鎖定資本市場，進一步開發多樣的商品，讓各項限制進一步的鬆綁，則在收納湧入龐大資金效果的同時，還有提升競爭力的積極意義。

台灣的資本市場相較於國際市場，確實有進一步完備的需要。以交易面來說，如每天的交易時間相對偏短，漲跌幅度的限制也大，原本零股僅限制在盤後交易，也是直到近期才開放於盤中進行；從商品面而言，雖經過近年來的開放，股票之外，權證與ETF、ETN等商品陸續出現在市場，但國際上各大交易所也在推陳出新，如開放理財型商品掛牌等深化資本市場的新做法，我們要跟上進度，做到資本市場商品的廣度與深度兼具，才可以讓錢願意留下來。

錢潮當前的台灣，我們的選項不僅於見招拆招、窮於應付，毋寧視此為擴大發展資本市場的一次絕佳機會，主動檢視所有的限制並盡量放開，迎頭趕上國際市場發展的進程。

(工商時報)