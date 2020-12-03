繼關閉中天新聞台之後，民進黨政府又將箝制言論的矛頭指向出版品。以疫情為背景的大陸繪本《等爸爸回家》，因書中提及「武漢加油」、「中國加油」等字樣，遭民進黨立委、市議員指為美化大陸疫情的大外宣；文化部因此發函台灣出版社不得發行，目前全台各級圖書館已陸續下架該書。

有沒有搞錯？黨外雜誌、左派書刊遭到查禁是戒嚴時期的現象，但解嚴都30幾年了，連《出版法》廢止也都20多年了，至今沒聽過有查禁書刊的事，現在竟然時光倒流，文化部居然扮演起當年警總的角色，而且查禁的還是大陸的童書？

民進黨政府一之為甚，其可再乎，似乎不斷在測試民意忍耐的底線，查禁書刊多年來聞所未聞，這無異是一種思想控制、政治審查，表面上看是為了反共，實際上卻徹底的反智，擺明了是把台灣民眾當成白癡，需要政府教化、決定他該看什麼、能看什麼！

因為這說明了，台灣這麼多年民主生活的洗禮內化，連一本大陸童書的「毒化」也擋不住，對自己民眾的智商完全沒有信心。反過來看，這和民進黨宣傳的箝制人民思想的共產黨又有何不同？

看什麼頻道要管，連讀哪本書也要管，此例一開，大陸的其他出版品包括文學、社會、經濟、歷史、文化等各種書籍通通含有「毒素」，如此坐井觀天，必將日益淺薄，若對岸也封鎖來自台灣的民主與文化思想「毒素」，影響效益所及，你能想像這有多可怕嗎！

上世紀80年代，金庸小說在台灣被禁，書籍作者因為姓馬或左有可能跟馬克斯、左派有關而被禁，早在多年前便已成為笑話，可今日竟然發生比戒嚴還可怕的事，讓人除了笑，更想哭！