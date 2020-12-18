無色覺醒》王丰：全球疫苗研發競賽！大陸扮演關鍵角色！(圖/新華社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第786集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「全球疫苗研發競賽！大陸扮演關鍵角色！」

中國在新冠肺炎疫苗戰爭當中，又創造一個讓西方瞠目結舌且望塵莫及的紀錄。包括台灣的中央社以及中國大陸的一些媒體都在同一時間報導，印尼的總統佐科威表示，印尼已經在12月6日收到來自中國大陸第一批新冠肺炎疫苗，而印尼政府準備大規模的開始為老百姓接種疫苗。

這說明在最新一場全球的疫苗戰爭當中，中國大陸用實踐，紮紮實實的證明給全世界看清楚，中國人秉持著「天下為公，四海一家」的廣大胸襟，非常大方和朋友分享疫苗成果。

中國大陸不像美國與五眼聯盟國家，高高在上的用一種種族主義者，或者白人至上論者的眼光，將責任甩鍋給別的國家，西方國家為了搶疫苗生意，搶全球疫苗市場無所不用其極。

新冠肺炎應該是2020年一整年，甚至未來若干年人類最可怕的一場疫病災難，老子曾說過，「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」這句話的意思就說，壞事不見得不好；好事也不見得就真的好，禍福互為因果。所以新冠肺炎這場世紀災難，對許多醫藥生技產業的人來說，是一盤蘊藏巨大財富生意，也是一座金山銀山。

因此這一年來，國際上與檯面下發生一場沒有砲聲的戰爭，就是新冠肺炎的疫苗戰爭。據中國大陸媒體報導，截至12月2日全球共有214支疫苗正在研究當中，其中有51個進入臨床研究階段，而中國在這個臨床研究的51個當中佔了14支，進入臨床研究的14支中，中國大陸佔了6支。而這6支疫苗當中有4支屬於滅活疫苗，該疫苗的主要特點和天然病毒結構最接近，所以免疫能力比較強，安全性也比較可控。

中國疫苗突出的科研成果，照理說應該可以造福全球各地飽受新冠肺炎肆虐威脅的國家和地區，非常令人遺憾的是，一方面老牌西方國家的研究團隊和製藥廠商，卻把中國疫苗傑出的成果視為眼中釘、肉中刺。

令人不可思議的是，明明柏林圍牆在上世紀90年代被拆除，但是矛盾而且弔詭是，以美國為首的西方國家在新冠肺炎疫情之後，在疫情防控和疫苗製造方面，卻堆砌起一道又一道無形的柏林圍牆。

美國商務部8月26日表示，美國政府已經將5家俄羅斯的科學研究機構列為制裁的名單，包括參與新冠肺炎疫苗的俄國國防部科研所，然而俄羅斯的專家卻看穿了西方國家在這場疫苗爭霸戰中的貓膩。

俄羅斯醫學中心主任季馬科夫，受俄羅斯當地媒體訪問時透露，歐美企業研發的疫苗，被西方吹噓得如此出色是不可能的，這種誇大的吹噓，可能是為母公司股票在紐約證券交易所炒作大漲之用。

俗話說「人為財死、鳥為食亡」，美國一家顧問公司伯恩斯坦研究就指出，全球第一波接種，將為疫苗業者帶來200億美元的收入。另外一家美國投資顧問公司分析，未來的幾年之內，全球新冠肺炎的總營業額將達到1000億美元。

長期以來全球的醫藥市場，被幾家歐美西方的少數幾個醫藥大廠壟斷。他們怎麼會把這個幾千億美元的生意，輕易讓給中國大陸或者是俄國的製藥機構？怎麼可能會讓他們去分一杯羹呢？

所以即使權威醫學雜誌如柳葉刀（The Lancet），曾經幾次肯定中國大陸科興生物研發的新冠疫苗，具有快速免疫反應的效果，但西方的媒體類似英國的BBC卻依舊是酸言酸語、沒憑沒據對中國的品牌的疫苗，抱持這種觀望或者質疑的態度。

但是，事實勝於雄辯，正如俄羅斯的總統普丁，在今年的金磚國家領導人第12次會晤當中說到，中國大陸向全世界證明，新冠病毒是能夠被克服的，中國大陸在此為其他國家樹立了典範。

據了解，中國國藥集團與中國生物的兩款疫苗生產工廠已經完成建設，預計2021年產能可以達到10億劑以上。在新冠肺炎的鬥爭當中，中國大陸取得了輝煌的成果，未來在世界疫苗的爭霸戰當中，中國也必然可以爭得一片天。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！