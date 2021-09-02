Delta變異株肆虐全球，萬芳醫院精神科醫師潘建志建議，國內有機會接觸到確診個案的第一線人員，包括機師、空服員，機場海港、檢疫所及醫療院所相關人員，總計約5萬人，應全數施打第三劑新冠疫苗，如此一來就能有效完成環狀接種、建立人肉免疫防火牆，爭取更多時間讓民眾接種疫苗。

潘建志今（2）日於個人臉書粉專《BillyPan潘建志醫師》表示，目前國外9成以上皆是流行Delta變異株，近日疫情指揮中心公布，長榮機師打了2劑疫苗仍然確診，經過基因定序確定感染Delta。

潘建志說，既然打了2劑疫苗防不了Delta變異株造成的突破性感染，機師、空服員，機場海港、檢疫所及醫療院所相關人員等第一線工作人員，有必要接種第3劑疫苗，且最好是mRNA的疫苗。

潘建志表示，Delta若進入台灣社區，勢必要付出非常重大的社會成本，才能使疫情獲得控制，「我估計讓關鍵的5萬人，先打第三劑mRNA疫苗」，就能有效完成環狀接種、建立人肉免疫防火牆，爭取更多時間讓民眾接種疫苗。

潘建志強調，提供5萬劑疫苗讓5萬人施打，成本比起三級警戒或封城，可說是非常的低，再加上現在又有莫德納及BNT，「希望指揮中心能接受建議」。

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