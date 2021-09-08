Delta入侵！陳時中籲「有5症狀」別去上班上課 14:402021/09/08 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中呼籲，民眾若有5症狀，不要去公司、學校。（指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北板橋幼兒園群聚，已擴大至23人確診，某社區大樓400多名住戶更全數送往集中檢疫所隔離。防疫指揮官陳時中今呼籲，民眾應隨時注意自己的身體狀況，若出現5種症狀，絕對不要貿然去上班、上課，盡速採檢。 由於板橋幼兒園群聚已證實為Delta變異株，陳時中喊話，民眾若有「發燒、呼吸道症狀、嗅覺異常、味覺異常、腹瀉」等5症狀，不要上班、上課，並盡速前往醫院或篩檢站採檢。 新北幼兒園群聚再添1例 同社區鄰居確診 Delta恐進入社區怕爆 台股殺盤逾200點 網驚：記得5月的慘況？ #陳時中 #症狀 #Delta #幼兒園 #群聚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學生優先施打 大錯特錯 04:102021/09/08 時論廣場 蔡壁如籲陳時中放下執念： 50歲以上第一劑優先施打BNT 12:302021/09/08 政治 改發現金啦！ 04:102021/09/08 時論廣場 幼兒園群聚若是Delta 專家急：這類人先打疫苗 08:552021/09/08 生活 綾瀨遙確診新冠留2大後遺症 醫曝復出路恐受嚴重影響 13:522021/09/08 娛樂 中央若認定Delta來襲 黃珊珊：北市自動防疫升級 12:072021/09/08 生活 陳時中認了「不排除全國再次升回3級警戒」 引爆網怒火 08:542021/09/08 政治 中秋節不開放烤肉＋1 全台17縣市一覽 11:142021/09/08 生活 防堵Delta病毒 暨大宣布開學日起遠距教學至10月4日 09:062021/09/08 生活 幼兒園群聚病毒定序檢驗太慢？專家批：指揮中心訓練不足 10:542021/09/08 生活 本土群聚感染升溫 農產品首當其衝 陳吉仲：積極辦理內銷 12:242021/09/08 生活 生活熱門新聞 基因定序出爐 確定Delta！新北餐飲將取消內用 - 生活 Delta攻陷社區 陳時中：幼兒園、長榮機師是不同來源群聚 - 生活 板橋某社區大樓累計6人確診 侯友宜下令：400住戶清空 - 生活 直播》新北宣布餐飲業、超商、夜市至9／15禁止內用 - 生活 國內首例！台大麻醉師打兩劑莫德納 證實突破性感染 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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