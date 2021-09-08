新北板橋幼兒園群聚，已擴大至23人確診，某社區大樓400多名住戶更全數送往集中檢疫所隔離。防疫指揮官陳時中今呼籲，民眾應隨時注意自己的身體狀況，若出現5種症狀，絕對不要貿然去上班、上課，盡速採檢。

由於板橋幼兒園群聚已證實為Delta變異株，陳時中喊話，民眾若有「發燒、呼吸道症狀、嗅覺異常、味覺異常、腹瀉」等5症狀，不要上班、上課，並盡速前往醫院或篩檢站採檢。