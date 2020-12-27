2016年南鯤鯓代天府抽出「武則天坐天」國運籤，當時只認為籤詩預言了蔡總統勝選。4年多來，蔡政府一步步拆解民進黨過去引以為傲的各種民主價值，專斷獨行，導致最新一期《亞洲週刊》稱之為民選獨裁，籤詩的預言似乎有了更深一層的意涵。

蔡政府仗恃著行政、立法、司法、監察的優勢，要清算國民黨就設立黨產會；要清算政敵就設促轉會；中天新聞台礙眼，NCC就關台；無法回應當年反美牛的說詞，一條行政命令就要立法院通過萊豬進口...台灣民主正一步步後退，從馬政府、扁政府、李政府，幾乎快退到戒嚴時代，重啟審查大陸出版品，更是明證。

文化部規定明年2月1日起，要在台灣出版的簡體字轉正體字版大陸書籍，需先向文化部申請許可才能取得書號。陸委會發言人邱垂正表示，面對大陸對台進行統戰與步步進逼，各種打壓滲透分化，既然相關法律還存在，我方是民主法治國家，需依法行政、有法必依。

根據報導，陸委會所謂的「有法必依」主要是指《兩岸人民關係條例》第37條，以及《大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法》。該許可辦法屬舊《出版法》中各類出版品審查制度下的殘餘，自從《出版法》廢除，審查機關「行政院新聞局」不再審查出版品之後，其實已沒有具體審查部門來審查。2012年連新聞局都被裁撤，法令中負責執行的主管機關已不存在，文化部在沒有法律與命令授權的狀況下，有何權力來審查出版品？文化部內的審查部門又是何時建立的？蔡政府連法都不修，就讓文化部將《出版法》與「新聞局」借屍還魂，這是依法行政嗎？

回溯當年，裁撤政府機關，卻未修正法律命令，並非怠忽，而是對台灣走向民主自由的成熟與自信。無論是陳水扁還是馬英九，都相信台灣人民有足夠的智識與信心，去分辨大陸出版品的價值，不認為有重新規範出版品審查部門的必要，也不認為在資訊如此流通的時代，能規範得了資訊的傳播，事實也是如此。

一本小小的大陸童書《爸爸回來了》，原本無人注意，就在文化部大陣仗禁書後，許多人就立刻收到了此書的電子檔，一時風行，文化部反成了最大推手。

中華文化以人為本，以民為本。民可載舟亦可覆舟，是數千年來不變的定律。有自信的執政者如春秋時代的子產，不毀鄉校，為的是傾聽民意；無自信的執政者，「防民之口，甚於防川」，一旦堤潰，變化就在旦夕之間。蔡英文政府的「顛倒夢想」可以休矣！

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）