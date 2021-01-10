新台幣兌美元匯率升破了28，中央銀行眼看買匯阻升台幣失靈，墮落到開始公開呼籲「穩定匯市大家一起來」，竟然把央行的責任推到大家的身上？這種用口水穩定金融的做法，不僅是聞所未聞的低等貨幣政策，更顯示現任央行總裁楊金龍還是比前任的彭淮南差一截！

政府採用喊話方式處理經濟或財政問題，以前也有過，但那是在國家極度困難的時候。一百年前的美國，為了推動「自由債券」以支援一次大戰，就曾經以「童軍救戰士」的口號，利用童子軍來幫助宣傳。1950年政府財政困難，為了發行愛國公債，還在報上刊登「勸募公債歌」。時至今日，在政府宣揚人民生活幸福之際，難道央行要走回過去的老路嗎？

先不談買匯阻升台幣是否有助於國家發展、人民幸福或是金融穩定，美國財政部在去年12月16日，已將台灣列入匯率操縱國觀察名單，如果央行無法擺脫對匯率操縱的指控，將會影響美國貿易代表署與台灣洽簽貿易協定的走向，那麼蔡總統辛辛苦苦用萊豬換來的籌碼就完全白費了！

台灣被列入匯率操縱國觀察名單，不只是因為買匯干預匯率，還因為符合「對美貿易順差超過200億美元」與「經常帳順差至少超過GDP的2%」兩項指標。台灣近十年來經常帳順差都超過GDP的10%，而繼續阻升台幣就無法遠離貿易順差超過200億美元這項標準。換句話說，台灣人的萊豬等於白吃了！

再看看「貶值救出口」的老調，它符合經濟正義嗎？台灣訂單的海外生產比，近5年平均都在5成以上，去年11月更達到59.15%。也就是說，每100元訂單中59元的價值留在海外(主要是中國)，維持弱勢台幣的好處只有41元留在台灣。央行要台灣人民一起來穩定匯市，幫助出口產業，但卻是在替中國大陸的勞工創造就業機會，台灣勞工看得到、吃不到。

更仔細看看，新台幣升值真的壞到需要「大家一起來」嗎？占出口總值近一半的電子業，2020年前10個月出口成長率高達17.6%，表示這些產業去年已經賺飽了。新台幣是在其後才快速升值，央行要「大家一起來」去買美元救他們，那他們賺錢的時候怎麼沒有「大家一起分」呢？

行政院主計總處估計，台灣2020經濟成長率可達2.71%，高居世界主要國家第1名，這都是全體台灣人民共同努力的成果。2020年10月至今，台幣升值了3.4%，對台積電而言，營業利益率大概會下降0.01%，請問這樣有嚴重到央行呼籲「大家一起來穩匯」嗎？

新台幣兌美元匯率從去年初的30升到年尾的28，對庶民而言有好處嗎？以去年對美軍購118億美元來算，可以省去236億新台幣，比勞動部把勞保費率漲到11.5%所能多收的197億還多了39億。有必要丟掉庶民的好處，然後「大家一起來」替電子業大老闆多賺點錢嗎？

（作者為開南大學財務金融系教授）