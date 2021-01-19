即將卸任的美國總統川普在內政及外交上暴走，但北京不隨之起舞，反而穩步與東亞周邊國家及歐盟共建區域多邊自貿體制，希望緩解川普「脫鉤中國」戰略對大陸造成的負面影響，並能在拜登新政府就任後的中美博奕大局中，立於不敗之地。

川普利用任期最後階段擴大對大陸制裁，不僅禁止支付寶與微信支付等8款應用軟體在美國進行交易，更臚列華為、海康威視、中國移動、小米、中國交通建設集團及中國商飛集團等共44家與解放軍關聯的大陸企業，禁止美國投資人交易及持有清單中的陸企股票。川普意在限縮繼任總統拜登對陸政策的轉圜餘地，使其「脫鉤中國」的布局奏效。

其實，川普對陸的經貿「脫鉤」及戰略「圍堵」雖使陸美關係陷入谷底，但似乎無損北京在國際政治中的地位。誠然，歐盟、日本及東協（ASEAN）與美國類似，皆存在對大陸的批評，但這些國家在「交往」或「圍堵」大陸的戰略選擇上異於美國。川普的「美國第一」政策，讓美國與其盟國間的利益分殊更嚴重，「中歐投資協定」底定代表德、法為首的歐盟在對陸政策上與美國分道揚鑣，有別於美國的對抗性操作，歐盟及日本仍對大陸抱持開放及接觸的務實態度。

「脫鉤中國」將導致全球供應鏈分化為「中國」及「非中國」，助勢「逆全球化」，對新冠疫情下的全球經濟無疑雪上加霜。世界貿易組織（WTO）預估2020年全球商品貿易將萎縮9％之多，此為2008年金融風暴後，國際貿易再遭重創，而全球GDP亦將隨之衰退4.2%。

美國圍堵大陸面臨困難

新冠疫情雖突出全球化下的供應鏈及產業聚落的未盡合理之處，亦使新舊秩序交替下的大國矛盾尖銳化，但不意味倒轉歷史進程，重拾本國優先的保護主義為正確解方。新冠疫情與「川普主義」共伴，逆襲全球化，「脫鉤中國」之議無助各國經濟恢復榮景，徒令中美關係步入不可逆轉，重演「修昔底德陷阱」悲劇。20世紀前期的戰爭歷史殷鑒不遠，當下各國須亟思趨吉避凶。

綜觀2021年，全球將在克服新冠及復甦經濟上兩面作戰，難度不小。其間大陸的角色至為關鍵。世界銀行分析指出，因2020年全球GDP萎縮，使大陸在全球GDP的占比提升至14.5%，是世界主要經濟體中唯一正成長國家，預估今年將成長7.9%，仍將優於美國的3.5%、歐洲3.6%及日本的2.5%。

大陸強勁的經濟復甦能力，有助於鞏固大陸在全球經濟中的領頭羊地位，美國及歐盟企業更願意聚焦在大陸市場的潛力，而拒絕與中國脫鉤。新冠疫情不僅未重創大陸經濟，反而讓大陸在世界經濟中的地位竄升，使全球更依賴大陸。

誠如中研院院士朱雲漢所言「全球化仍在演化，而非退化」，但疫情促發了全球化的重組，企業構思全球策略時，「風險」將較「效率」更形重要。未來，大陸作為世界工廠的角色或將有所調整，企業的全球布局將朝向供應鏈的分散，但多元化的供應鏈並非「脫鉤中國」，而是結合各國能力與知識，共建全球化的政經治理機制。

扭轉逆全球化的試金石

後川普時代的美國須思考「圍堵」或「脫鉤」大陸是「現實」還是「理想」，能否在國際社會中獲得共鳴？《紐約時報》評論坦言，大陸已搶占外交先機，美國圍堵大陸面臨困難。其實，全球化下的外交應摒棄對抗思維，大國間的競爭或許是「命定」，但競爭不見得是壞事，非對抗性的競爭可以創造全人類更大的福祉，使國際政治更為合理化。

大陸外交部長王毅評論「中歐投資協定」時表示，大陸與歐盟為「全面戰略夥伴，不是制度性對手」，陸、歐共同倡議的多邊主義，應是致力於各國團結合作，而非「服務於集團政治」，應當超越不同體制的差異，不以意識型態畫線。

2020年大陸成為歐盟最大貿易夥伴，中歐「脫鉤」不具現實性，相互開放是避免從「競爭」走向「對抗」最有效方法。而「中歐投資協定」的成敗，將是陸、歐能否「和而不同」攜手維護多邊主義，扭轉「逆全球化」的試金石，亦將左右陸、美後續的貿易談判。大陸若能認真履行對歐盟的承諾，亦將有利於中美貿易重回正軌。