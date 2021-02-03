美國拜登總統上任已兩周，在外交方面的政策與立場也已日益明朗，尤其布林肯國務卿等重要相關人士頻頻發言，以至於在美中關係方面的輪廓清晰可見，也引發北京相應的回應，這對台灣的安危更會產生相當的影響。

日前布林肯明確表示，若中國對台灣採取行動，美國會確保軍事布局，阻止中國的侵略，所有選項都在美國的控制範圍內。因為美國國會與民間抗中的立場濃烈，以及前政府所設下的一些框限，新政府自然必須有所依循，乍聽之下，此一立場好似與其前任蓬佩奧雷同，但其中仍有不同之處。

首先，因為拜登與布林肯都曾表示，中國雖是美國最大的挑戰，但雙方之間仍有合作的部分，兩大國乃一種競合關係；相對地，川普時期則是對抗多於合作，導致前者的談判部分要多於後者。因此，雖然布林肯對於大陸的立場也十分強硬，但因要顧及談判的氛圍，比如即將要在4月召開的世界氣候大會以及未來的《伊朗核協議》等，美方就難以像川普時期如此頻繁地打台灣牌來刺激北京。

再者，以拜登極為資深政治人物的經驗觀之，與川普有天壤之別。因而可知，目前拜登政府的作為將會回歸理性，一切按牌理出牌，降低突發驚奇的可能性。更進一步，由於美中之間的利益相對比以前高，因而台灣對美方的角色與功能將會有所局限。

在北京方面，中共中央外事工作委員會祕書長楊潔篪最近向拜登政府放話，指美國應嚴格遵守「一個中國原則」，並停止介入香港、西藏、新疆等關乎中國核心利益的問題。對此，美國國務院發言人普萊斯回應表示，北京應該停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，而應該與台灣民選領導人進行有意義的對話，當美國與盟友和夥伴緊密配合時，才會與中國接觸。

可見，北京對台的立場並未有太大的改變，所謂對台灣施壓，乃因川普政府積極拉攏台灣並破壞一中原則所致，當前大陸解放軍仍未放鬆對台灣的空中侵擾，就是要防止拜登政府重蹈川普的覆轍。易言之，主因就是美中之間的互信基礎已被川普破壞殆盡，一旦美中關係改善，自然也會對於兩岸關係有所影響。

另外，美方還以「台灣民選領導人」取代川普時期經常採用的正式名稱如總統等，亦可看出新政府回歸美式「一中政策」的軌跡，盡量以尊重北京為考量，這確實是重建中美互信的起步。

至於建立防中聯盟一事，也是拜登念茲在茲的戰略思考，因而拜登如今已與重要的盟友甚至俄羅斯領導人都通過電話了，獨缺中國的習近平。但以目前的情勢觀之，RCEP的簽訂與「歐中投資協定」的談成，要建立此一防中聯盟並不容易，就算建成，北京單點與各個突破的機會也不小。

最後，美方不斷提及兩岸的對話更是重要，當美中之間有意改善關係，再比較兩岸各自對於美國的價值與利益，這對台灣的壓力就會明顯增加。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）