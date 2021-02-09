「拜託拜託，請投下支持的一票！」宜蘭縣長林姿妙9日在主持縣務會議時公開向外界拉票請求支持，拚選戰的氣息濃厚，但不要誤會，這不是林姿妙在拚縣長連任的競選行為，而是交通部觀光局舉辦第二屆「台灣好湯金泉獎」評比活動，身為宜蘭縣大家長，當然要為縣內最知名的礁溪溫泉拉票，積極向外界搶票，將票投給「礁溪溫泉」。

站在拉票的競選手板前面，林姿妙雙手抱拳，以標準的拜票手勢搭配選戰味道十足的拉票用語，不仔細聽、看，還真以為縣長的選戰已經開打。

宜蘭縣政府這次可是卯足了勁，展現要拿下評比第一的企圖心，除了請出現長林姿妙帶頭拉票，更成立了「競選總部」，後續還要在縣內重大交通節點設置競選宣傳看板，整套的政治競選模式將全部派上場。

縣府工旅處表示，2021台灣好湯溫泉區金泉獎「十泉十美獎」網路票選活動，票選期間至3月31日中午12時止，只要擁有FB帳號就可加入會員參加投票，每人每日最多可以投七個溫泉區，宜蘭縣礁溪溫泉屬於PH7.5的碳酸氫鈉泉，是台灣少見的平地溫泉，泉水色清無臭，湧到地表時約為58度C，此外礁溪溫泉含有「酚鈦鹼」成分，具有美容養顏效果，洗後皮膚備感光滑柔細，是絕佳的美泉、好泉。

(中時 )