2022年台北市長之戰逼近，資深媒體人趙少康上周回復國民黨籍，攪動藍營政治生態，外傳這是前高雄市長韓國瑜為重返政壇做準備，甚至引發外界認為韓劍指下屆台北市長選舉；相較國民黨在台北市長佈局動盪，民進黨卻顯得低調許多。

看著國民黨台北市長人選一個個冒出頭，主將蔣萬安和韓國瑜後援會分頭並進，綠營這廂的人選卻遲遲未明朗化，外傳有意參選的衛福部長陳時中和基隆市長林右昌，一個被困在每日防疫大戰中，另一個則礙於市政公務纏身，手腳無法完全施展。

一名綠營人士透露，「雖然健保費調漲、疫苗進口時程渾沌不明，以及防疫手段『雙標』問題，加上衛生福利部桃園醫院疫情一度惡化，造成輿論批判中央流行疫情指揮中心，但根據黨內滾動式民調，陳時中目前仍是民進黨最強的台北市長人選，再加上國台辦稱他是『這位先生』，反而凝聚國人對陳時中的支持，幫忙墊高聲量。」

該綠營人士透露，目前台北市兩大派系都力挺陳時中，包括「綠色友誼連線」少主何志偉、「英系」要角黃承國，所以除非有其他「黑馬」，不然黨中央篤定徵召陳時中投入市長選戰。然而，綠營中還有一匹「黑馬」緊追在後，基隆市長林右昌近半年一直「跨溪」關注台北市議題，轉戰首都市長的意圖鮮明。

「如果林右昌要轉戰台北市，我樂觀其成。」民進黨台北市議員陳怡君直說，林右昌改革基隆市政有聲有色，民調上的好成績有目共睹。她說，反觀台北市在市長柯文哲主政下，不僅沒進步還倒退，人口持續流失，柯文哲這幾年一直拚選舉、搞民眾黨，市民應該會想換一個政治性格沒那麼強的人當市長，這就是林右昌的優勢。

基隆市長林右昌參選台北市長意圖明顯，近半年常對台北市政議題發聲，也積極赴台北市參與藝文活動。（圖／基隆市政府提供）

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(中時新聞網)