美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office,CBO）表示，美國總統拜登計畫在2025年之前，將最低時薪提高到15美元的計畫，將在當年導致140萬個工作流失，並使未來10年內的預算赤字增加540億美元。

這個無黨派的預算立法仲裁機關在對拜登的《2021年提高薪資法》進行成本評估時亦表示，最低薪資提高也將在2025年使90萬美國人脫離貧困。

CBO表示，這項提議將在2021年至2031年間，使受影響民眾的累計薪酬淨增加3,330億美元，但這也意味著僱用他們的公司，其人力成本將增加。

CBO在評估報告中表示，依據該法案調漲時薪而增加的薪資總額估將達到約5090億美元，而因法案失業而減少的薪資總額估將達到約1750億美元，兩者相抵之後即為這個淨增加的數據。

報告中亦指出，約1700萬名時薪低於15美元的勞工，其薪資到2025年將達到這個水準，但由於部分公司將選擇擴大科技或自動化方面的投資，因此整體就業人數估將減少140萬，尤其是年輕人與教育程度較低的民眾將佔有極大比重。

(時報資訊)