如果要評選2020年美國總統大選的十月驚奇是什麼，拜登父子的所謂「腐敗醜聞」當屬首位。右翼小報《紐約郵報》（New York Post）於10月14和15日連續兩天爆料拜登父子所謂的「與烏克蘭、中國利益交換的醜聞」，一時間給選情帶來甚大變數。但事件很快發生反轉，NBC發現那個報導所謂拜登兒子和中國利益關係的作者Martin Aspen的身分是假的，照片則是電腦合成的。

但事件的高潮還在後面。NBC隨後發現炮製這個64頁假報告的幕後黑手竟然是香港壹傳媒主席黎智英的私人助理Mark Simons，是Mark Simons通過旗下《蘋果日報》的名義花費1萬美金委託Christopher Balding撰寫的。

事件曝光後，黎智英急忙切割，聲稱對於Mark Simons的作為並不知情，所花經費因為數額太小也不需要經過他的批准。但事實會是這樣嗎？在探究黎智英的傳媒為什麼會不惜假造美國大選「十月驚奇」試圖左右美國大選之前，先看看一則跨國機構對亞洲國家/地區所做的民調，其中台灣地區以42％支持川普對30％支持拜登成為亞太地區唯一挺川超過挺拜的地區，香港則以36％緊隨其後。

很奇怪的是，雖然台灣挺川比例高達42％，但認同川普總統言行作為的僅僅19％。這些結果顯示，台灣民眾挺川的出發點是出於川普的反共挺「獨」姿態。甚至在美國大選結束後，世界各國已經明確承認拜登勝選的情況下，台灣獨派團體依然發起遊行示威支持川普，成為國際社會的一個極其詭異與獨特的風景線。

無獨有偶，《洛杉磯時報》也發現在美國擁有投票權的台灣移民中也存在這種單以川普對台灣的姿態而決定投票意向的人。根據《洛杉磯時報》的報導，台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會會長吳兆峰（Ken Wu）投票支持川普，因為川普為支持台灣採取了「非常規行動」。吳兆峰指出，支持川普的台灣人也存在矛盾，因為川普的國內言論一直存在分歧，有時甚至是種族主義。吳兆峰的話非常有代表性，雖然沒有正式的民調，但有理由相信具有台獨傾向的美國華人多數挺川。

FAPA是美國最活躍的支持台灣獨立的組織，其組織目標第一條就是促進台灣成為獨立國家。 FAPA自稱在美國有44個分會，2500名會員。

吳兆峰所說川普對台灣的「非常規行動」當然是鼓勵台獨的行動。對比歷屆美國總統，在台海問題上川普突破了一個又一個底線，比如創紀錄的對台軍售，派遣國務次卿赴台參加李登輝葬禮，派遣美國海軍陸戰隊到台灣參與聯合訓練等等。前國務卿蓬佩奧甚至聲稱「台灣一直不是中國一部分」這種突破歷屆美國政府官方立場的話。即使在大選後剩下不到一個月的時間裡依然派出美國駐聯合國大使克拉芙特訪問台灣，但在最後一刻被取消，製造了川普政府最後一齣外交鬧劇。川普政府的這些做法加上蔡英文一貫不承認「九二共識」被中國大陸視為拒統謀獨的挑釁，並導致2020下半年台海的緊張局勢。

綜上所述，在美國有相當一部分支持台灣獨立的移民中，投票支持川普是因為川普的「反中友台」政策，甚至因此可以忽略川普的白人種族主義傾向和對美國民主政治的破壞。

除此之外，回到本文開始黎智英旗下《蘋果日報》不惜造假汙衊拜登兒子製造「十月驚奇」的瘋狂行為，圍繞中國的各種「獨」素在今年大選中的作為變得十分清楚。黎智英和他的壹傳媒被廣泛視為「港獨」的背後推手，同時也是「台獨」忠實支持者。

類似的情況也出現在支持「疆獨」的維吾爾族移民中。據CNN的報導，流亡美國的疆獨人士儘管在2016年支持希拉蕊，且一度因為川普對穆斯林的敵視對川普的當選感到失望，但在2020年卻不顧川普任期內對穆斯林採取的歧視政策毫不猶豫地支持川普，其原因竟然是「川普是中共打壓下的唯一救贖」。

許多海外反共華人著重的不是川普對美國的利弊，而是哪一黨更反共，甚至不在意川普是否具備一絲民主素質。而在社交媒體上，港台「天然獨」年輕川粉的發聲力度尤其大。

這很好地解釋了為什麼各種獨派力量一致挺川，川普營造的反共強人形象成功地吸引了各種以反共為唯一標準的獨派力量。雖然川普在那些相對理性、反感川普言行作為的華人中失去大部分選票，但在各種反共勢力和各種「獨」派中獲得的選票抵消甚至有可能超過了前者的影響。（作者為美國華人學者）