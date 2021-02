旺旺中時媒體集團與中華戰略暨兵棋研究協會3日合辦第11次政軍兵棋推演,以「2021中美重開機」為主題。扮演美方「藍組」的為美國共和黨海外部前亞太區主席方恩格(Ross Feingold)(左起)、美國國防部前任官員胡振東、海洋事務與政策協會祕書長淡志隆;扮演中共「紅組」的為前大使介文汲(右四)、台灣大學政治學系教授張登及(右三)、資深大陸政軍觀察家亓樂義(右二);擔任「管制組」的為《中國時報》總主筆戎撫天(左五)、中華戰略協會理事長黃介正(右五)、研究員張競(左四)。(黃世麒攝)

此次兵棋推演模擬的是拜登政府新上任後中美舉行首次進行雙邊會晤的情境。現場兩組隊員分別扮演美國與中國雙方當局,藉由互談方式推演出中美局勢可能的發展走向,及其可能對他國產生的連帶影響。

對新任拜登政府而言,首要的一課可能是得先試著習慣中方的談判口吻。若他們認為美方可以在新政府上任後立刻盡釋川普政府製造的前嫌、在面對中國政府就來個親切的大擁抱,他們可能會很失望。

在本次兵棋推演中,中方就在在以指出美國這幾年來做出許多錯誤決策的下馬威來歡迎新上任的美方。「錯誤」二字縈繞在我耳。

然而要美方公開承認美國政府做出錯誤決策的可能性很低,儘管美國的政黨政治之下兩大黨時常抱持相互對立的觀點,但至少在美方談判團的發言中炮口一致會對外,無論是民主黨的政治任命者,或是公務員,都不太可能直接同意中方所述,批評川普政府的政策是「錯誤」的。

中方所扮演的態度,顯然並不著重於重啟美中雙邊互惠關係,而是表現出希望美方盡量多給、中方盡量多拿(to give away as little as possible while obtaining much from the United States)的態度。

以下是筆者參與這次推演、身為美國組的一員所做出的觀察與摘要:

中方首先要求美方公開重申「一個中國原則」。在這個議題上雙方花了許多的時間琢磨,扮演美方的學者專家們都清楚美國所抱持的對中態度是根據美國版本的「一中政策」,這跟中國所持的「一中原則」不盡相同。在這般基礎下,美方表示同意重申美國的「一中政策」,同時也強調了美國的「一中政策」與中國的「一中原則」存在諸多相異之處。

這場討論中,中方在一開始就以強烈口吻提出這項要求,這表示了在中方與其他國家打交道時,推動「一中原則」是中國政府至關重要的外交目標。目前在世界上只有美國和其他少數幾個西方國家能持續堅守與中國「一中原則」不同的「一中政策」。中方在美國新舊政府交替之時做出此要求,這代表了未來會經歷政權交替的其他國家,也很可能必須面對中國做出類似的要求。

至於誰會是在國際間能協助各國詮釋一中政策的最佳人選?未來其他相關國家的在政權交替之時,我們難以期待該國新上任的政府能自動了解該國所持的「一中政策」所有歷史脈絡與和細節,在這種情況下,台灣會是向這些國家解釋其新政策是否符合該國以往「一中政策」的好角色,因為台灣應該已經很了解他們所持的「一中政策」內容。

碰巧在此次推演的同一天,美國國務院發言人公開表示美國並未改變其「一中政策」。於是這也引發了一個議題:中方對美國所派出做出此發言的官階層級是否滿意?美國的自由度較高,但換作是其他國家,他們可能會面臨中方要求由當局更高層級的首長或官員來發表此類聲明。以台灣與蓋亞那的協議迅速終止一事為例,也表示中方將持續向各國政府施加「一中」壓力。

在模擬國與國之間的雙邊會議上,的確對其他國家在相關議題上的討論可能較少,但若我方在內部研擬策略時能適時加入韓國、日本或台灣等其他亞洲盟友或者北約(NATO)盟國的看法,或許會讓我方論述更豐富完整。

拜登已多次宣告美國將與盟國加強合作,而近期許多美國外交專家則特別希望拜登政府與歐洲國家,能在中國議題上更緊密合作,是否代表美國新政府的焦點將從之前的「美國優先」轉移至外交上仍是未知數。

近期美國海軍便在拜登政府領導下首次穿越了台灣海峽。有趣的是在此次推演之中,中方對美軍在包括台灣海峽在內的西太平洋軍事活動所做出的批評,似乎沒有像對美國在南海軍事活動所做出的反應那樣強烈,不過中方仍然強烈反對美軍向台灣提供災難援助,例如八八風災美軍所做出的協助,遭致中方極大不滿。所以可以預期,之後若美軍再度向台灣提出救助行動,將招致中國做出更大的反應。

中方並表示歡迎美國軍艦恢復停靠上海、香港、青島港口的要求,而美方則表達願意討論讓中方部分參與環太平洋軍事演習(RIMPAC)的可能性。如果這些議題真的發生了,應該會讓台灣政府的壓力劇增,台灣也更不可能得到環太平洋軍事演習的門票。

在推演期間,主辦方巧思安排了一則的新聞插播作為一個假設性的迫切命題:中方突然獲悉美方已祕密將攻陸導彈技術轉移給台灣,這似乎說明了台美在軍事合作上的機密性有許多加強空間。

儘管中美雙方在推演談判之間的氣氛令人顫慄,但拜登政府接下來對於中國的態度以及可能在政策上做出的調整或妥協,仍然值得台灣擔憂。

在本次兵棋推演之中,中方與拜登政府所探討出的一些合作可能性,例如對新冠肺炎的抗疫合作、鬆綁入資限制、降低關稅、甚至可能是軍事互動,都很值得台灣深入探討、推演情境並演練各種相應措施。

(作者為美國共和黨海外部前亞太區主席,古達圓翻譯)