美國參議院在台北時間2月10日，開始進行前總統川普彈劾案的審理。儘管此次彈劾案不會邀請相關人士出席作證，因此審理、辯論與投票的流程會比上一次川普彈劾案來得短，不過在美國疫情尚未減緩、紓困法案仍在參院卡關之際，民主黨選擇繼續推動川普彈劾案的進程，其實不利拜登在就職演說強調「團結美國」之施政主軸的執行。

首先，美國國會彈劾案的設計與提出，旨在讓不適任者離開原有的職位。如今川普已非美國總統，即使被彈劾，也無法發揮使他去職的作用，形同多此一舉。更何況彈劾卸任者有違憲之虞，這也是律師團為川普辯論的理由之一。雖然民主黨認為川粉暴動攻占國會，係事前受到川普激進演說的影響，通過彈劾可以讓他四年後不再有選總統的資格，避免其再以言論自由為名挑起社會對立，不過這可能引發川普支持者的不滿，讓團結美國的難度增加。

其次，彈劾案在眾議院審理及投票時，有10位共和黨眾議員投票支持通過彈劾案。事後這10位投票支持彈劾案者，多多少少都受到共和黨黨部的懲罰，試問共和黨參議員會不懼黨部壓力，而選擇按自己良心投票？畢竟川普背後代表的是7千4百多萬張的選票，川粉攻占國會後雖對支持者造成影響，但事後民調顯示影響有限，要競選連任的共和黨參議員，豈會與自己的選票過不去？

此外，參院要通過彈劾需要有三分之二的多數席次投票支持，即需要有17位共和黨參議員倒戈，才有可能達標。在211位共和黨眾議員中，僅有10位投票支持川普彈劾案，比例為5%左右。若按此比例推算，共和黨參議員倒戈的人數距離通過彈劾案票數甚遠。果不其然，1月27日僅有5位共和黨參議員投票反對同黨議員所提出彈劾案違憲的提案；審理開始當天認定該案是否合憲的投票則為56比44 ，黨派之爭依然明顯，如何有利於團結？

最後，民主黨豈會不知通過彈劾案的機率不高，執意提出固然是受到國會被川粉攻占影響民主政治運作的緣故，但更多的恐是欲阻斷川普4年後再選總統之路。即使未能剝奪川普再次參選總統的資格，也要藉審理、辯論，公布川普鼓動川粉前往國會聚集的相關影片作為證據，減損其再次出馬競選的可信度，也趁勢削弱共和黨未來的選舉動能，可謂是一石多鳥，何樂不為！

拜登雖然希望參院能將重心放在紓困及振興美國經濟的法案上，不過基於尊重國會，只能表示川普彈劾案既已經在眾院通過，支持繼續在參院審理，否則將使整個體系變成一樁笑話。

話雖如此，然審理川普彈劾案，就易陷入黨派之爭，恐與念茲在茲的團結美國的施政主軸有所不符。有道是人在江湖、身不由己，不論是拜登或民主黨國會議員，為急於擺脫川普執政下的陰影，以及改變美國社會經濟體質，不得不先行清理戰場，至於團結恐需留待下階段再聚焦！

（作者為南華大學國際事務與企業學系副教授）