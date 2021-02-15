對面是台北市政府，於是，我怯生生地走進去，然後，悠閒逛出來。

按照大陸的思維習慣，無論是區政府、縣政府、市政府、省政府，或是……，閒人是不能隨意進入，如果要進入，必須先登記好您的身分證、填寫事由、寫明找某人、填寫拜訪的具體時間等，某些地方政府還需在警衛處等待，需要聯繫好具體拜訪人員方可進入政府大門。

那是一個周六下午，看見眼前就是台北市政府。我懷著怯生生的心情走進台北市政府。之所以是膽怯的，大概是因為我習慣認為政府大門不是任何人可以隨意進出，更何況我一個閒逛的大陸人。

因為是周末，政府機構不上班，所以，台北市政府大門只有西門是對外開。於是，我邁上西大門台階進入門口，看見門口坐著一位穿著制服的保全人員（類似大陸的保安人員）一邊喝茶一邊與友人閒聊，當我故作鎮靜從他眼前走過時，我有意放慢腳步以便隨時應對他「盤問」，但是，這位保全大哥對我進入全然無感，就這樣我進了台北市政府。

走到政府大樓電梯口，慌亂之中我按了電梯的三樓。到了三樓才知道這層是台北市建築管理工程處（類似大陸的城建管理部門）。休息日，整棟樓燈、空調（冷氣）都關閉，黑暗中，我用相機快速四處閃拍。心情有點像似做小偷，慌亂、膽怯同時又有點竊喜、興奮。慌亂與膽怯自不需言表，興奮、竊喜是因為我終於如願進入台北市政府並且拍照留念，彷如「偷」了什麼寶貝。

在慌亂與竊喜中，三樓電梯門突然打開，走出一位穿著制服的保全大哥，當時，我與他的距離只有5、6米左右，我以為，他們從台北市政府監控攝像看到了一陌生人在三樓「膽大妄為」，保全人員上樓來盤問我了。

無處可逃的我準備等他走近我，我急需找一個借口來回答他的「審問」。在接下來的5、6秒內，這位穿制服的保全人員似乎根本沒有看見我，自顧自的辦理自己的事情去了。

啊！狂跳的心，終於沒有蹦出來。

發生了剛才那「驚險」一幕後，我似乎明白了什麼——哦，這完全是一個自由的區域，你沒有犯法，誰又在乎你做什麼呢！？

我終於懷著輕鬆、自嘲的心情又繼續逛了台北市政府的四樓和五樓，幾分鐘前那一派膽怯早已隨風而去。

當我逛完台北市政府大樓重回到一樓大廳時，看見20人左右的旅遊團正在導遊帶領下參觀台北市政府。

離開台北市政府之前，我與西門一樓保全大哥有了這樣一段好似熟人般對話：

「你好，請問，台北市政府的保全人員幾個小時換一班。」

「我們兩個小時換一班，休息兩個小時後，再輪換。」

「如果是在工作日，市民可以隨意進出台北市政府辦公大樓嗎？」

「可以，只要你不干擾工作人員辦公。」

「中國大陸遊客也可以隨意進出台北市政府大樓嗎？」

「可以的，只要你不干擾工作人員辦公。」

「謝謝啦。」

「不客氣。」

（董婭宇/深圳市）