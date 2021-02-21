高市警方在前鎮區中山路及中平、中安路口的科技執法，設有智慧型LED可變資訊看板，會顯示違規車輛的車牌。（高市警局交通大隊提供／柯宗緯高雄傳真）

高市警方在大寮區188市道及鳳林二路口設立「路口科技執法」，即起正式取締。（高市警局交通大隊提供／柯宗緯高雄傳真）

荷包看緊點！高市已設置3處「路口科技執法」，有效防制交通事故。高市警察局交通大隊今年初再新增前鎮區中山路及中平、中安路口，還有大寮區188市道及鳳林二路口，兩處「路口科技執法」，宣導期已截止，22日起將正式執法取締 。

高市警局交通大隊指出，警方構思在現有固定式測照設備提升其功能，建置「路口科技執法」，除監測闖紅燈、紅燈左右轉等功能外，對於跨越雙白線車輛、未依標誌標線（違規占用左／右轉專用道）行駛車輛，均能有效監測並舉發，已設置科技執法路口包括左營區大中及華夏路口、左營區博愛路及新莊路口、鳳山區鳳頂及過埤路口。

今年新增設的2個路口都是高雄主要幹道，也是易肇事路段，經統計去年前鎮區的中山路與中平、中安路口發生車禍146件、69人受傷；大寮區188市道及鳳林二路口去年則有82件事故、39人受傷，而這兩路口前年也曾有死亡車禍。

針對前鎮區中山路及中平、中安路口的科技執法，警方說明，設有智慧型LED可變資訊看板，除顯示「路口實施科技執法」字樣，對偵測到車輛進入路口範圍違規者，會即時顯示違規的車牌號碼。

高市交大針對這兩處科技執法路口，訂定今年1月1日至1月20日為測試期，1月21日至2月21日為宣導期， 2月22日起正式執法取締。警方強調，科技執法設置目的在於減少交通事故發生，這也是未來趨勢，日後將爭取經費建置各項科技執法設備。

(中時 )