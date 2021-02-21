身著防護衣的乘客自緬甸返台，機上共搭載82人，其中49人為台灣籍。（陳麒全攝）

因應緬甸政變局勢持續動盪，華航台北往返仰光救援班機，21日清晨7時許出發，在傍晚5時許返抵國門，機上共搭載82名旅客，日後預定還有3月14日及3月28日兩個班次，全力協助旅客疏運，也呼籲旅客配合兩地政府政策及相關檢疫規定，華航也會持續依市場需求及疫情狀況調整航班。

首班華航緬甸撤僑班機原本預定只有50名旅客，最後搭載了82名旅客來台，其中本國籍有49人，其餘為外籍移工等。由於有28人登機前沒有提供核酸檢驗（PCR）報告，因此這些旅客一下機，現場疾管人員引導先到一旁的候機室填寫切結書及健康聲明書等資料後，才接續辦理入境檢疫手續，待入境後再自費檢測，其餘的旅客則陸續依防疫規定通關程序出關檢疫。

在緬甸的曼德勒擔任老師的鄭小姐表示，曼德勒與仰光都漸漸亂起來，每晚8、9時就有人開始敲鑼打鼓示威，早上9時也有示威人群沿著街道走，週末情況更為嚴重，常常可見軍民對峙，目前當地的醫院、銀行等公共設施因為抗議罷工全面停擺，所以她與家人在搭機前，無法去醫院取得核酸檢測（PCR）證明，也領不到錢，還好可以先搭機來台，下機後依照規定填資料補救。

但也有一名不願具名的中年男子表示，當地的治安很好，並不像部分媒體報導的那麼混亂，這次返台也只是因為有個人的事情要處理，並不是因為當地的治安問題才離開緬甸，他說「那都是媒體亂報導的。」

另一位旅客洪小姐表示，仰光當地治安還算平穩、也沒有聽說軍隊有開槍，但居民都不敢出門，路上到處都能看到軍隊，因為覺得當地治安會越來越不好，所以一聽到有救援班機，立即就買機票回台。

國境單位表示，考量緬甸並非新冠肺炎高風險地區，因此旅客下機後比照一般旅客正常入境，依規定由檢疫人員審核健康聲明暨檢疫通知書內容，再依序通過移民署證照查驗、提領行李及海關稽查等入境程序。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，緬甸返台旅客延續秋冬專案規定，要求一人一戶居家檢疫，唯獨在3天陰性報告的部分有點不同，因應當地緊急狀況並未嚴格要求，但無報告旅客在入境後仍須自費採檢。

(中時 )