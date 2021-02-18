全球經貿在新冠疫情與美中對抗衝擊下，成長幅度逐年下滑。根據IMF統計，2017年中美貿易戰開打前，全球經濟與貿易成長率分別為3.7%及5.2%，是2012到2020近十年間的最高點。2018年貿易戰開打，兩個數據一路走低，2018年下滑到3.6%及3.8%，2019年掉到2.9%及0.9%。其中貿易成長率平均每年減少2.2%，遠遠超過經濟成長率減幅，顯見貿易戰對全球貿易的殺傷力，不能等閒視之。

全球經貿體系合則兩利

2020年疫情爆發後，本已嚴峻的全球經貿情勢更加危急。數據已不再是成長幅度縮減，而是直接衰退4.4%及10.4%。難怪大陸國家主席習近平在世界經濟論壇視訊會議中疾呼，希望各國放下本位主義，加快協商合作。

美國前總統川普主政4年，奉行單邊主義，全面壓抑中國崛起，逼著北京不得不強勢回應，打造一個不受制於美國的經貿、金融與供應鏈體系。譬如由中國主導的RCEP、以人民幣為交易主體的支付與清（結）算系統、關鍵零組件自給自足的供應鏈等，都是為了抗衡美國而衍生的具體對策。

在這個對抗過程中，一個世界、兩套系統的模式，雛型已經浮現。儘管目前尚未達到類似二戰結束後美蘇冷戰的程度，但如果中美關係進一步惡化，對立、分化的系統恐怕難以避免。對於全球經貿而言，雙系統模式的負面衝擊會遠比想像來得更大。原因很簡單，雙系統意味需要付出更多的轉換成本與代價。當轉換成本愈高，不同系統間的交易誘因與動機就愈低。尤有甚者，這樣的模式，可能造成其他參與者必須面臨選邊站的問題。一旦被迫選擇陣營，交易對象、空間與範圍都會被大幅限縮，全球經貿的推動與發展自然也會受到嚴重阻礙。

德國總理梅克爾在世界經濟論壇發表演說時強調，她完全認同習近平對於多邊主義的論述與倡議，關起門來搞小圈圈無助於世界繁榮，也反對歐洲在中美之間選邊站。因為如果中美形成兩個對立陣營與集團，逼使各國抱團取暖，這對很多社會來說並不公平，也不應該是未來國際經貿該有的發展方向。作為歐盟的主要領導人，基於維繫全球經濟復甦動能的考量，梅克爾並不樂見中國與美國持續對立。這是她對習近平和美國總統拜登傳遞的訊息：全球經貿體系合則兩利、分則兩害。

這波疫情對全球經濟造成極大傷害，尤其是歐美先進國家，迄今仍未從疫情陰霾中走出。IMF剛公布的最新《世界經濟展望報告》，將今年歐元區經濟成長率預估值下調近1個百分點至4.2%，且持續警告，由於新一波病毒變異與疫苗施打成效仍未可知，全球經濟將持續面臨異常高的風險與不確定性。IMF總裁喬治艾娃示警，美國若不維持財政支援，恐將迎來一波新的破產與失業浪潮。這都意味歐美經濟持續低迷，全球景氣想要重回正軌，恢復到疫情之前的水準，恐怕還需要很長一段時間。

兩岸更沒有分裂的本錢

全球經貿體系沒有分裂的本錢，特別是大陸經濟雖受疫情衝擊，但恢復速度驚人，已成為全球經濟復甦最重要的動能。若拜登願意遞出橄欖枝、正面回應習近平互利共贏的主張，在中美關係上釋出更多正面訊息，北京沒有道理不接受。中美停止對抗，避免全球貿易掉進一個世界、兩套系統的困境，是全球能否走向繁榮的真正關鍵所在。

兩岸同樣沒有分裂的本錢，貿易戰加上疫情，不但沒有瓦解兩岸的經貿往來，反而更加證明兩岸產業供應鏈具有高度依存與互補關係。大陸需要台灣的關鍵零組件，台灣則需要大陸市場。兩岸各具優勢、互為依賴，藉由比較利益，專業分工、各取所需，才是最佳的兩岸經貿運作模式。就如同中美必須停止對抗，才能引領全球經濟復甦，步上坦途一樣。兩岸經貿共榮的願景需要兩岸領導人互遞橄欖枝，方有機會實現。持續對立、硬要切割兩岸關係，只會徒增交易成本，傷害彼此的經濟利益。

看著梅克爾表態反對歐洲在中美之間選邊站，執政黨需要再想想，全面傾美抗中的路線是否應盡快調整，後川普時代美中關係若出現大幅轉變，台灣恐怕會來不及轉彎，這將對台灣經濟造成重大傷害。