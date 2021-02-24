美國奧克拉荷馬州一間獸醫院日前產下一隻混種邊境牧羊犬，特別的是，牠乍看之下與一般初生小狗沒兩樣，但實際上卻擁有6條腿，就連屁股、尾巴，以及體內的器官系統都有2個，疑似是在母體內沒有與另一胎完全分離。

綜合外媒報導，這隻被取名為「船長」（Skipper）的邊境牧羊犬出生在當地的尼爾獸醫院（Neel Veterinary Hospital ），但因為牠一出生就患有「單頭畸胎」和「雙臀畸胎」2種先天性疾病，代表牠雖然僅有一個頭和胸腔，但卻有2個骨盆、泌尿系統、生殖系統和2條尾巴以及6條腿。

對此，獸醫院指出，原因來自於當受精卵試圖分裂時，並沒有完全分離，所以只有後半身有2對，就連牠的脊椎都有脊柱裂的跡象，但牠的6條腿行動自如，且對外界刺激有所反應，長大後可能需要物理治療或行動輔助。

院方接著表示，這種畸胎犬通常會胎死腹中，或在出生後夭折，船長能幸運存活逾7天實屬奇蹟，並在翻查相關醫學紀錄後，認為牠是全球第一隻幸運存活的「6腳狗」。

據悉，船長已被飼主帶回家照顧，對於多出來的2條腿適應良好，22日便已可行動自如的爬行，就連進食和排便也沒有問題，顯示體內器官運作正常。

事實上，2019年英國也有一隻6腳拉不拉多犬，但出生4天後便夭折，目前專家仍持續對船長進行監測；此外，近日已有熱心網友發起行動募資，希望替船長籌措未來的醫療費用。