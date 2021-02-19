在幾經傳聞之後，總統府終於發布國安團隊人事異動的名單，這一新的國安團隊除了因應美國拜登政府的對中政策，以及所引發的軍事、外交、兩岸變局之外，最主要的意義應在於蔡英文總統希望透過新的人事打開新的局面，尤其是兩岸關係。

這波人事固然是因為國防部長嚴德發任期已屆3年，早有異動之意。選在這個時機點，主要是美國大選後，拜登新政府一連串有關對於中國大陸和兩岸的談話，顯示未來的美中關係、美台關係和兩岸關係都會有巨大的改變，使得蔡政府不能無視於國際氛圍的改變，而有所調整。

從國安團隊的人事來看，這幾位國安首長，誠如總統府所說夠專業、夠宏觀、夠經驗，也能因應新階段的任務需求。而外交鐵三角由李大維、吳釗燮、蕭美琴負責中美、台美關係的決策；國防鐵三角由嚴德發、邱國正、黃曙光負責新的國防戰略；兩岸鐵三角由陳明通、邱太三、詹志宏負責兩岸事務的協商準備。

這波人事較特別的是兩岸相關人事，陳明通是第一位民進黨政務官出任國安局長，顯然民進黨的黨意將會跟著帶進情報蒐集和研判上，這和原來的情報傳統很不一樣。但是陳明通的意識形態不是這麼強烈，和大陸也是可以溝通的。去年小明回鄉的一波三折，就是例子。

而邱太三擔任過陸委會副主委，身段也比一般民進黨官員柔軟，加上詹志宏與大陸有豐富的實務協商經驗，兩岸關係很顯然是蔡總統這次布局的重點。蔡總統在元旦致詞和春節前的談話都表明了和大陸對話協商的意願。的確，這項人事顯示蔡總統有意打破兩岸僵局，但習近平認為時和勢都在大陸那邊，能否突破關鍵還在蔡總統本人的善意。