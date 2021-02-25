某物流公司副總指控，蔡適應的黃姓助理涉嫌索賄喬事，「他說他是蔡適應辦公室助理，需要給他點零用錢，前前後後大概拿了十萬左右。」蔡適應說是烏龍爆料，與他的服務團隊無關，媒體也撤下該篇報導。

但之後，蔡適應又對媒體解釋：「該物流公司透過別人找上辦公室助理，經查發現物流公司欠錢，且是有問題的公司，辦公室把意見轉給當事人，當事人認為陳情無效，憤而四處亂傳謠言。」

既然「蔡適應的服務團隊」的確有與陳情人接觸，這怎麼能叫「無關」呢？台北市議員羅智強直指蔡適應說謊，並要求檢調盡速調查，還蔡適應清白。

立委助理收賄喬事，就如同蘇震清案，可能觸犯「不違背職務受賄罪」；若是「拿錢不辦事」，則可能構成「詐欺罪」。重點是助理有沒有如爆料所言「前前後後拿了十萬左右」，檢方應該要查個清楚明白，還蔡適應一個清白。

沒想到，蔡大委員卻氣噗噗，說媒體的報導是錯誤的，並且提告引述的羅智強，嗆聲誰再敢「援引相關錯誤訊息之毀謗行為」，將予以一併告發，切勿以身試法。

看到蔡適應這樣講，都不知道他是人民的公僕，或者人民是民進黨的奴隸。有媒體報導立委辦公室收賄，難道連問都不行，問了就要提告？

但他還是應該要說清楚，這個「黃姓助理」是不是他辦公室主任，他有沒有收賄？否則蔡委員的清白誰來還？