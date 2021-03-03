大陸3月1日暫停進口台灣鳳梨，引發軒然大波。台北市議員羅智強發現，去年總統蔡英文指出，我們終於突破了檢疫的障礙，要把鳳梨賣到澳洲，結果被抓包去年賣到澳洲的鳳梨僅56公斤，且還只是鳳梨乾。

羅智強今（3）日在臉書直問，「蔡英文，妳的臉不痛嗎？」指出去年3月，蔡英文總統在臉書上說，「最近，我們終於突破了檢疫的障礙，要把鳳梨賣到澳洲」，結果卻被抓包去年只賣到澳洲56公斤，還不是鳳梨鮮果，只是「鳳梨乾」，直接賞了蔡英文巴掌。

羅智強轉述，農委會尷尬解釋，鳳梨本身比較重，換算成運費將會非常貴，代表賣到當地市場的價格會很高，市場競爭力會比較差，導致生鮮鳳梨還無法在澳洲順利拓展開來。羅智強認為，農委會講得不是沒有道理，蔡政府事情沒做好就在大內宣，這也不讓人意外。

大陸宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，恐衝擊農民生計。圖為鳳梨農民。（圖/本報資料照片）
大陸宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，恐衝擊農民生計。圖為鳳梨農民。（圖/本報資料照片）

不過，羅智強說，農委會不經意的講出一句實話，就是「運費」很大程度的影響鮮果的競爭力，在台灣旁邊的大陸，當然會是最適合水果出口的市場。鳳梨出口大陸地區的比重，2016年是95.51%，2017年飆高到97.31%，之後也都超過九成。

農委會年年在講說要「分散市場」，年年都在「努力中」，羅智強質疑，那農委會做了什麼措施來改善集中現象呢？顯然是沒有，現在鳳梨不能出口大陸了，才來抱佛腳，來得及嗎？

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蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2020年3月2日 星期一

(中時新聞網)

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