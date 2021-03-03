2013年蔡英文親筆寫下「藻礁永存」4字，表達要與環保團體一起保護桃園藻礁的使命，不過翻臉無情的民進黨政府，這些年來不僅力推觀塘三接站，更將環團貼上擁核標籤，當年那群環保人士正憤怒地用「珍愛藻礁公投」與蔡英文直球對決。直到目前為止公投連署書已衝上36萬份，高出成案門檻28.9萬份甚多。

環團火大不是沒有原因。時間倒帶回2018年9月13日，那天環保署副署長詹順貴辭職信直送行政院長賴清德辦公桌上，因觀塘三接站環評大會強渡關山不得不辭職明志，阿貴彷彿回復到打拚一輩子的環保律師身分，聲明「面對既有環評制度再度天搖地動，制度的社會信任基礎受到嚴重傷害，離當初修法目標越來越遠」。

阿貴這個聲明預告今日蔡英文因藻礁髮夾彎而與環團愈來愈遠，終究必須來到決裂時刻。

民進黨「2025非核家園」的神主牌不能倒，已經讓台電供電左支右絀而無法兼顧環保，農地廢耕、魚塭廢養，一窩蜂改為「種電」，把南台灣改得面目全非；廢了核四、台積電新廠不能出走、電費又不能漲價，把台電搞得黔驢技窮。綠電、反核讓民進黨與環團並肩作戰多年，背負破壞千年藻礁的十字架，蔡英文與環團必然分道揚鑣，甚至反目相向。

「藻礁永存」難道不是蔡英文心頭最軟的一塊？環團被迫選擇直球對決，正複製2018民進黨江山「天搖地動」的一刻。