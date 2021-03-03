我國已經歷三次政黨輪替，每次遇到對中國大陸戒心敵意較強的總統上臺，往往推出「南向政策」，明裡暗裡的希望企業棄大陸轉東南亞，用以增加政府向大陸對抗的籌碼。

坦白說，分散風險絕對是好事，「雞蛋不能放同一個籃子裡」著實是至理名言，但成立的前提是「人家的籃子肯讓你放」，且「籃子夠堅固，撐得起企業生存獲利」。以最近發生的一次大陸暫停臺灣鳳梨進口事件來看，蔡政府新南向政策完全是「中看不中用」。

這次鳳梨暫停進口事件，藍營對政府大量抨擊，嘲諷新南向政策無用，民進黨中央也發新聞稿反擊。但細看新聞稿內容，會發現「文不對題」，藍營嘲諷的是新南向政策，民進黨舉出來強調水果出口有成長的國家，卻都不是新南向國家。原因很簡單，依據前新北市長朱立倫臉書統計，去年2020年，臺灣鳳梨大陸出口量是新南向國家100倍，芒果大陸出口量也是新南向國家100倍；釋迦大陸出口量為新南向國家200倍，蓮霧更慘，大陸出口量是新南向國家600倍。

也就是說，新南向政策在水果這塊的成績根本乏善可陳，比方蓮霧在新南向國家出口僅8公噸，僅相當於4或5臺自小客車的重量。當然，我們不能僅以水果貿易來斷定新南向政策成敗，需要考慮更多產業，以更全盤的方式分析。但非常遺憾的是，儘管高舉新南向大旗，蔡政府的成績卻比不特別強調發展東南亞市場的馬政府差上許多。

上圖，是把自2008年開始，新南向18國出口相較於我國總體出口的佔比，畫成折線圖。眾所皆知，新南向政策肩負著重大任務：降低臺灣經濟對大陸依賴，也就是說對18國貿易成長速度應要異軍突起，佔比越來越高才對。結果我們看到蔡政府執政快5年，新南向佔比從21.2％下降到17.7％，下降3.5％。諷刺的是馬政府「嘴上沒新南向，心中卻有新南向」，對18國貿易佔比從18.7%上升到21.2％，上升2.5%，確確實實交出了分散對大陸依賴的成績。

民進黨政府不只「出口佔比」成績不亮眼，出口金額成長同樣落在馬政府後面。依據財政部統計，馬政府對新南向18國出口，從2008年的47,852,522千美元成長到2016的59,228,539千美元，平均一年成長2.7%。蔡政府則是從2016年的59,228,539千美元，成長到2020年的61,073,692千美元，年成長僅0.8%。從年均成長2.9%跌到0.8％。說句玩笑話，民進黨若真有心推動新南向，乾脆請馬英九回來當總統。

貿易拿不出成績，如果外交拿得出成績，或許還可稱新南向成功。但這幾年成績也是乏善可陳。蔡總統不旦未能如前一任民進黨政府總統陳水扁一般，二度到新南向國家印尼過境。上任快五年也未在新南向國家任何一國增設具發放簽證功能代表處。反觀馬政府執政八年，臺灣成功於2014年讓國合會於仰光設立辦事處。2016年3月更更名為駐緬甸臺北經濟文化辦事處（Taipei Economic and Cultural Office in Myanmar），由中華民國外交部管轄，並開辦領事業務。

寫這麼多，筆者並非是要歌頌馬英九英明神武，替臺灣創造多亮眼的經貿與外交成績。但前後兩任政府，同一個施政領域，前任政府硬是表現比後任好，且前任上任前並未高調把這個領域當成施政重點，也未特別花心力著墨，成績卻較後任出色。這個後任，也就是蔡英文政府，是不是應該好好檢討一下？

在這裡送「低調」兩個字給蔡政府，有的時候困境也未必無法突破，只要將心比心，了解各國政府希望與包含中國在內的世界各國為善的心態，相信成事機率能大很多，共勉之。（作者為網路媒體工作者）