美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周一表示，眾院將最晚將在周三審理與表決由參議院通過、拜登總統力挺的1.9兆美元紓困振興方案。而在通膨將升高的疑慮籠罩金融市場之際，美國財政部長葉倫再度為這項龐大的法案背書，稱這項計畫將引燃美國「非常強勁」的復甦。

這次推進的1.9兆美元方案堪稱是自1960年代以來美國規模最大的扶貧計畫之一，而隨著該法案即將獲得最後的批准之際，民主黨人將進行最後的衝刺，力拚在失業救濟措施於周日（3月14日）到期前完成立法。

在經過馬拉松式的徹夜協商與表決後，上周六參議院通過自家版本的新一輪紓困案，取消或縮減了眾院版本的部分條款。現在參院通過的版本必須送到眾議院表決，國會兩院都通過後才能送交拜登總統簽署，完成立法。

眾院議長佩洛西周一在國會大廈表示，眾院表決該法案的時間，取決於我們何時收到參議院的文件，「我們最遲在周三上午處理。」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周一再度為拜登視為首要任務的1.9兆美元紓困案背書，她表示，這個計畫將為點燃「非常強勁」的經濟復甦提供足夠的資源，雖然無法解決長期以來「經濟不均」（inequality）的問題。

葉倫接受媒體訪問時表示，這項法案將真正為美國人提供他們度過這場大流行病所需的救濟，我們預期這些資源確實能引燃「非常強勁」的經濟復甦。

葉倫並再度重申，該方案將使美國在明年以前恢復到疫前「充分就業」的水平。

當被問及通膨問題，以及當擴大支出是否將導致經濟過熱時，葉倫表示，她不認為會發生這種情況，但「這個經濟面臨著許多風險」，不過，這項計畫解決了可能對人們造成永久損害的最大風險。

她並表示，如果真的演變成通膨升高，政府仍有解決問題的工具，我們將密切注意事態的發展。

投資人對通膨與利率走高的疑慮，導致美國債市遭到拋售與債券殖利率急升，上周五葉倫對此表示，她不認為美國長期公債殖利率上揚，是金融市場對通膨感到擔憂的跡象，而是市場看好美國復甦的前景。

她並表示，美國長期以來「經濟不均」的問題仍將存在，這需要透過進一步的立法來解決。為了加速紓困案的通關，拜登政府同意放棄最低時薪提高至15美元的條款，但也正在計畫另外推進相關立法，並提議投入數兆美元投資基礎設施、教育與研發等領域。

(時報資訊)