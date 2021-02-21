中央流行疫情指揮中心日昨表示，台灣最快將在下周取得20萬劑的牛津 AZ 疫苗。食藥署已經通過緊急授權，讓疫苗抵台後最快7天後就可以開始施打，並規畫了五個順位的接種順序，分別是：第一線醫事人員、中央及地方防疫人員、警察、照護機構員工以及軍人。

然而相比另外兩款莫德納以及 BNT 的疫苗，牛津 AZ 疫苗近來卻已經在全球出現眾多發燒、頭痛、過敏甚至蕁麻疹的不良反應。法國和瑞典的衛生當局甚至已經宣布暫緩施打牛津 AZ 疫苗。台灣許多醫護人員更直言，如果到時候來的是 AZ 疫苗，他們不想打。「我OK，你先打」又會成為反諷的口號了。

這是一件很矛盾的事。指揮中心在慢半拍為台灣取得疫苗之後，好不容易要來的疫苗竟然又是現在市面上防護力似乎比較弱，而且不良反應又最多的一支疫苗。更何況雖然政府要讓暴露風險最高的五類人優先施打疫苗，但同時這些人也就是在防疫工作以及社會維安工作方面最不可或缺的一分子。

很多醫護也說，依照台灣目前的防疫成果來看，叫他們打 AZ 疫苗，他們還不如等莫德納或是 BNT 進來再說，甚至等國產疫苗研發出來再打搞不好都比較安全。不然AZ疫苗一打，萬一出現超出預期的不良反應，不但個人健康安全受到影響，台灣的防疫網絡也可能因此破功。