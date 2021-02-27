趙詠華、林俊逸日前到社區的歌唱班與婆婆媽媽一同高歌。（遠雄創藝提供）

趙詠華、林俊逸的「華逸登場」演唱會將於3月27日在台北國際會議中心舉行，首次搭檔開唱的兩人為演唱會用力宣傳，年前12月宣布賣票至今，兩個多月跑了超過50個通告，宛如發片地毯式「扎實」宣傳，讓演唱會票房衝出八成好成績；趙詠華說：「坦白說先前發片的通告數量都沒這麼多，出道超過三十年第一次跑這麼多通告。」儘管宣傳「跑好跑滿」，但年逾知天命之年的趙詠華仍精神奕奕，50歲仍一條活龍的她靠每週一次ZUMBA舞蹈課程，體力好精神好。

趁著年假剛過，趙詠華、林俊逸近日前往木柵的忠順社區與社區的歌唱班，與婆婆媽媽們進行互動、教大家練唱演唱會必備曲〈最浪漫的事〉，結果一到社區林俊逸就受到師奶們的包圍拍照，讓趙詠華笑說：「親眼見證到師奶殺手的魅力。」而愛打羽球的林俊逸也趁著年節空檔拉著趙詠華進球場打球，只見趙詠華無論開球、拍球都頗有氣勢，形容打羽毛球像是在跳「螃蟹舞」的她笑說：「可能是因為平常跳ZMUBA，讓我感覺打球蠻像在跳舞般一樣有舞步而且也是肌肉訓練，兩個小時打下來覺得爽快。」

打羽球時，林俊逸一上場宛如專業羽球教練般氣勢凌人，無論殺球、接球都狠勁十足，讓趙詠華直呼：「我看俊逸打球我都覺得我有『生命危險』，因為他打球反應速度超快，咻咻咻地來回都讓我感覺穿梭在槍林彈雨中，很怕被球打到會瘀青那種。」原來林俊逸的球技在國小就打下根基，當時加入羽球校隊的他表現優異，曾認真考慮報考國中體育班，朝職業選手生涯邁進，但在一次比賽中撞到同伴導致肩膀脫臼，職業球員夢碎。

(中時 )