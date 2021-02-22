德國BNT疫苗保護力全球最高，台灣有意購買卻不順暢，衛福部長陳時中被問到「問題是否出在繞過代理商」時，霸氣回應：「BNT跟代理商的權利關係，自己要解決。」陳時中的心態，用一句話形容就是：「有錢的是大爺」。拿著納稅人的大把銀子，覺得BNT想賺台灣的錢，就必須要配合台灣的規則，把代理權問題搞定。

陳時中魚與熊掌都想要

只是，在疫苗市場，有錢的不是大爺。BNT疫苗保護力達95%，高於其他疫苗，世界各國爭相購買，早就供不應求，義大利甚至打算以提告藥廠威脅，要採取「一切可用的法律手段」來獲得疫苗。陳時中，乃至於整個民進黨政府應該要理解，現在是台灣需要疫苗，而不是疫苗廠需要台灣。

防疫固然是陳時中的目標，但他不願也不敢牴觸民進黨的仇中氛圍，魚與熊掌都想要，他的盤算就不難猜測。他認為以台灣的防疫成果，只要持續封鎖邊境，就不是那麼迫切需要疫苗；等到其他國家接種完疫苗，達成群體免疫之後，台灣就算自己沒有施打疫苗，也可以開放邊境，完成經濟復甦的目標。

因此，陳時中的潛台詞是，不需要為了盡早獲得BNT疫苗，去跟陸商接觸，讓台灣人民覺得「防疫對岸也有幫忙」。

問題在於，從目前的數據與報告來看，疫苗只是保護接種者沒有症狀，不能保證沒有傳染力。對台灣來說最壞的情況是，即便其他國家因為接種疫苗而群體免疫，未注射疫苗的台灣人仍然不安全，還是可能被國外的無症狀者感染，那要怎麼開放邊境呢？

接種疫苗、群體免疫，還是台灣開放邊境的前提。當然，等到其他國家疫苗打得差不多了，產能釋放出來，台灣還是可以買得到疫苗；但晚一個月買到，台灣就晚一個月才能開放邊境，經濟、觀光就要晚一個月復甦，這才是疫苗對台灣最重要的意義。

疫情影響下，台灣運輸、觀光、服務業受嚴重衝擊。去年來台國際旅客大減88%，陳時中靜下心來，就會聽見相關從業人員勒緊褲帶的聲音。

台灣最快取得BNT疫苗的路徑，還是跟有獨家代理權的上海復星醫藥接洽。如果去年東洋沒有破局，台灣在今年第1季就可以先拿到1000萬劑疫苗，之後還有2000萬劑，接種的速度就不會落後給先進國家。但陳時中希望繞開上海復星，直接跟原廠購買，讓 BNT疫苗進度卡到現在。

拿人民健康、經濟復甦開玩笑

德國BNT原廠固然表示「仍會按計畫提供疫苗給台灣」，但這個承諾非常泛泛，「計畫」可以是指有代理權的上海復星來提供，又或者走COVAX的途徑，後者數量非常有限。就算BNT真的願意大費周章，協調上海復星放棄代理權，這中間文書往返所耗費的時日，台灣的經濟損失也是難以估計。

BNT疫苗「此路不通」，台灣現在的所謂「3000萬劑」疫苗規畫，1000萬劑是尚未完成二期人體試驗的國產疫苗；1000萬劑的AZ疫苗對南非變種病毒的保護力不足，又有副作用疑慮，南非、法國、瑞典已經暫緩施打。

也就是說，台灣目前只有500萬劑的莫德納疫苗，品質、保護力勉強與BNT疫苗相若。陳時中因為政治考量，推掉了品質最佳的BNT，再東拼西湊拿其他疫苗替代，不客氣說的說，是拿台灣人民的健康安全、經濟復甦在開玩笑。

陳時中在記者會上，漏了一點口風，不跟上海復星醫藥接洽，是因為不認為台灣屬於「大中華區」，要求國際廠商「一定要視台灣為一個國家，直接以台灣為交易對象」。

我們這才知道，原來陳時中是防疫不忘台獨，令人肅然起敬。但「大中華區」在國際企業行之有年，蘋果、微軟都把台灣列為「大中華區」的一部分，美國貿易代表署將「台灣、中國、蒙古」列為同一部門，請問陳時中也要抵制蘋果、微軟跟美國嗎？

正人必先正己，陳時中這麼不願台灣與中國並列，現行《兩岸人民關係條例》、《港澳關係條例》依然認定大陸、香港、澳門是「中華民國領土」，陳時中何不協調民進黨先行修法，落實法理台獨，一邊一國？

「法理台獨」民進黨做不到，或者不敢做，就拿疫苗擺姿態，這樣的台獨，也未免太廉價！