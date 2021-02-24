2020年3月18日，或許因為新冠疫情開始嚴重，電動車特斯拉的股價降到每股72.24美元，但醜小鴨變天鵝，去年股價衝到每股將近900美元，在2020年上漲超過700%，領先市場其他家企業。

這是因為投資者接受了汽車行業的未來將是電動車世界的想法，特斯拉迄今為止仍是世界上最有價值的汽車製造商，其市值遠高於其他8家最大的汽車製造商。但最近市場似乎開始思考特斯拉的股價是否抬得太高，股價跌至700美元左右，分析師警告說：「對特斯拉股票來說，現在是繫好安全帶的時間了。」

特斯拉股票波動有幾個原因，第一個當然是執行長馬斯克個人的特例言行。特斯拉本月初宣布已在比特幣上投資15億美元，推動最近的比特幣漲勢，據估計，特斯拉從比特幣就賺了約10億美元，這比一年內賣汽車所獲得的利潤還要多。但是馬斯克語不驚人死不休，在推特上說，比特幣和另一種名為以太幣的加密貨幣的價格「看起來確實很高」。這使得比特幣價格下跌了9.3%，也拖累了特斯拉股價，所以馬斯克喜歡玩火和放鞭炮的惡習注定讓特斯拉的股價上上下下。

第二個股票下跌的原因可能是投資者聞到了特斯拉的生產和銷售似乎碰到問題，最近特斯拉將最便宜的Model Y和最暢銷的Model 3汽車的價格每輛下調了2000美元，但便宜的產品將扼殺利潤，最近的降價表明特斯拉汽車並沒有粉絲所說的有那麼高的需求。降價促銷或許也表示工廠產能過剩，這都不是好現象。

再來就是競爭者的增加，電動車不再是特斯拉專有，很多汽車製造商最近都為自己的電動汽車銷售設定了雄心勃勃的目標，通用汽車（General Motors）不久前推出了其雪佛蘭Bolt的SUV版本，價格遠低於Model Y，並宣布打算在2035年後僅銷售無排放汽車。福特更加有野心的表示，到2030年在歐洲銷售的所有車款都將是電動汽車。另外蘋果也正在考慮與汽車製造商合作進入電動車產銷。

最後就是日昨特斯拉公布的財報，顯示特斯拉並沒有從製造汽車和銷售汽車賺到錢，雖然財報還是正的，但收入大部分來自監管信用，等於其他公司向特斯拉買碳排放的費用，若去除此項收入，特斯拉就電動車本業而言是處於虧損的狀態，這當然引起投資者的警覺，導致股價的下跌。

當然由於特斯拉股價的高不可攀，應該不會如前一陣子GameStop股票一樣，被Reddit上的網民鄉民正義一番，如坐雲霄飛車，最終還是要回歸基本面，而且盡量不要去聽馬斯克的胡言亂語，那樣就對了。

（作者為國立台北商業大學校長）