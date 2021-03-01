金州勇士隊的前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)愈來愈讓球隊頭疼，偏偏一哥柯瑞(Stephen Curry)又是個溫和的人。格林是個敢嘲笑自家總教練、怒罵總管、不許球隊老闆自稱老闆(owner)的人，隊上無人可治。ESPN球評凱勒曼(Max Kellerman)說，柯瑞應該要硬起來「管教」一下這個傢伙。

凱勒曼以90年代的公牛王朝為例，「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)是個行事乖張的人，但就連他也不敢公然違抗一哥麥可喬丹(Michael Jordan)。

「勇士缺乏一個至尊領導者，這可能成為他們的問題。當年公牛給羅德曼48小時假期，他跑到賭城尋歡作樂超時沒回家，然而喬丹親自搭飛機到賭城，衝進飯店房間把羅德曼抓回去。喬丹是不容質疑的球隊老大，那是喬丹的球隊。」

名嘴史密斯(Stephen A Smith)分析，柯瑞是格林在球隊唯一敬重的人，在格林眼中的地位超過總教練。然而柯瑞也只能好聲好氣地安撫，不能像喬丹那樣高壓管教。因為喬丹是球隊的絕對戰力，格林在季後賽的表現與重要性都在羅德曼之上。羅德曼也無意爭當老大，格林則自視為球隊領袖。

2017年6月，勇士總管邁爾斯(Bob Myers)從別隊買到一位新秀，格林居然傳訊息罵他：「這是什麼鳥？你草他馬的是怎樣？我從他Ｘ的網路才看到消息，你該死的居然沒事先通知我！」邁爾斯身兼籃球部總裁，連他都這樣避讓著格林，總教練和隊友當然更叫不動格林了。

(中時新聞網)