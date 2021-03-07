看來湖人如今真的後悔把麥基交易到騎士了！眼見本季內線戰力短缺，根據《洛杉磯時報》記者沃伊基7日爆料，假如騎士願意把麥基交易到其他球隊，然後再被買斷成為自由球員，湖人將會考慮重新把麥基簽下，再回洛杉磯跟詹皇聯手。

湖人上季靠著「魔獸」霍華與麥基聯手，打造聯盟數一數二的堅強內線屏障，卻在休兵期間先後釋出霍華與麥基，改找馬克蓋索擔任先發中鋒，哈瑞爾擔任替補，可惜湖人內線戰力已經不如上季強大，就算趕緊簽下達米安瓊斯也於事無補。

所以湖人如今才會找尋重新簽回麥基的可能性，不過因為聯盟規定，球隊假如利用交易或簽約自由球員方式，得到一名同個球季交易出去的球員是不行的，所以湖人想要重簽麥基，必須先由騎士把麥基交易到其他球隊，然後再被買斷才行。

湖人目前陣容還有兩個球員名額可當補強，最聰明的做法還是等到今年交易截止日(26日)過後，再來探詢補強內線機會，畢竟目前不僅麥基這個選擇，國王也可能接受湖人送出麥金尼與未來次輪籤的報價，把替補中鋒懷塞德送到湖人打球。

(中時 )