這下子「小皇帝」詹姆斯真的被庫茲馬、哈瑞爾兩名板凳拯救了！詹皇13日拿18分、10助攻，加上庫茲馬貢獻全隊最高24分、哈瑞爾17分，湖人最後以105比100逆轉擊敗溜馬，除摘下半季首勝，也中止2連敗，目前25勝13敗，仍居西區第3。

溜馬主控布羅格登上半場火力全開，投13中9，含三分球投5中4，獨拿23分，幫助溜馬始終壓著地主湖人打，湖人雖在次節開始打出11比0超前，溜馬隨即重新搶回領先，打完上半場，溜馬54比46領先，詹姆斯半場摘11分、5助攻。

溜馬末節一度領先到12分，湖人卻靠庫茲馬、哈瑞爾等替補打出14比2追平，接著庫茲馬連進兩顆三分球，詹姆斯切入得手，湖人反以96比90超前，打到最後36.8秒，沙波尼亞兩罰俱中，幫助溜馬追到100比103的一個球的緊張差距。

接下來湖人的進攻交給庫茲馬強切禁區沒進，溜馬連忙喊出暫停，時間還剩9.9秒，沒想到溜馬才把球傳進場內，波普直接把球抄走，迫使溜馬只能趕緊犯規，波普最後8.5秒兩罰俱中，幾乎宣告勝利到手，就算溜馬再喊暫停也改變不了。

(中時 )