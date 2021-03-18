NBA熱火中鋒雷納德因在直播中冒出歧視性字眼，遭聯盟禁賽、罰款，如今再被熱火交易到雷霆，但雷霆已表明他不會成為球隊輪替的一員，這讓他在NBA的前途未卜。

去年在美國職籃NBA與洛杉磯湖人爭霸，最後與總冠軍擦身而過的邁阿密熱火，今天將雷納德（Meyers Leonard）和一個2027年選秀會的第2輪籤送到奧克拉荷馬雷霆，換回亞瑞薩（Trevor Ariza）。雷納德與熱火的合約有不得交易條款，但他選擇放棄這樣的權利。

雷霆雖換來雷納德，但不會真的讓他上場，僅是藉此獲得交易特例，他們在聲明中說：「雷納德不會到雷霆報到，也不會成為球隊輪替的一員。」

雷納德上個月才因肩膀動刀讓本季報銷，而亞瑞薩自去年顧慮2019冠狀病毒疾病（COVID-19）選擇不參加復賽後，至今超過1年沒有打球。

在此之前，雷納德因在電競直播中，脫口說出反猶太的歧視性字眼，遭NBA罰款5萬美元，並禁止他參與球隊所有活動一週。

雷納德曾對此表達歉意，並稱他不知道那個字眼的意義。

熱火在聲明中說：「雷納德是我們（上季）能打總冠軍賽的關鍵一員，我們會永遠感激他在上季的貢獻及展現的領導能力。」

聲明也提到：「他（指雷納德）最近的言論非常傷人，也讓人失望，但令人欣慰的是，他已和猶太社群的領導人、猶太教祭司及納粹對猶太人大屠殺的倖存者會晤，並瞭解他言論造成的影響，我們也希望他能繼續獲得這方面的指導。」

擺脫與雷納德間的合約後，熱火就有足夠財務空間，來尋求聖安東尼奧馬刺的阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）加盟。

(中央社)