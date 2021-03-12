金管會公布2021年1月信用卡業務市場概況，該月簽帳金額2530億元，月減428億元或14.47％、年減201億元或7.36％，再度出現「雙降」、並為近3年同期低點。銀行局副局長林志吉表示，主要由於比較基期較高所致。

金管會統計，1月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5033萬張，月增0.42％、年增5.45％，總有效卡數約3303萬張，月增0.09％、年增3.15％。循環信用餘額約1063億元，月增0.66％、年減6.26％。簽帳金額2530億元，月減14.47％、年減7.36％。

對於1月信用卡簽帳金額再度「雙降」，林志吉表示，主因年底適逢百貨周年慶促銷、亦是繳納地價稅及保費的高峰，相較於去年底，前幾大發卡行的保費及消費刷卡金額分別減少200多億元及近100億元。而去年春節落於1月、且尚未受疫情影響，比較基期均較高。

而1月信用卡前三大發卡行，依序為中信銀9.19萬張、永豐銀8.96萬張、台新銀6.34萬張。其中，中信銀主要受惠中信英雄聯盟卡、Line Pay卡及中油卡等聯名卡反應熱烈帶動，而永豐銀是與美國運通合作的卡片合約到期提供換卡，使停卡數亦同步推升至8.4萬張。

(時報資訊)