恐怕連騎士前鋒小蘭斯自己都沒料到，如今能在自由球員市場受到這麼大的關注度！根據騎士隨隊記者費度7日爆料，儘管目前還因左手掌骨手術休兵，小蘭斯卻一口氣吸引七六人、塞爾提克、灰狼、鵜鶘、熱火、獨行俠等6隊招募興趣。

費度表示，假如騎士當前收到索討小蘭斯的交易電話並不奇怪，「因為小蘭斯的防守、組織進攻、投籃與求勝欲望，讓他成為競爭對手夢寐以求的全能球員。」小蘭斯本季場均9.3分、6.8籃板、1.9抄截與1.9火鍋，其中抄截排聯盟第2。

只是這6支對小蘭斯感興趣的球隊，想要搶到他並不容易，因為他跟騎士還有3年合約，除非騎士獲得相當誘人的報價，才有可能把小蘭斯擺上交易檯面，他在2月初接受左手掌骨手術，預計下周就可傷癒歸隊，就看這6隊提出怎樣價碼。

除了小蘭斯，獨行俠也對本季幾乎都在養傷的騎士前鋒「愛神」洛夫很感興趣，因為獨行俠認為洛夫可以幫助球隊解決籃板與三分球問題，只是洛夫跟小蘭斯一樣，都跟騎士還有3年合約，獨行俠同樣必須提出可讓騎士心動的交易條件才行。

(中時 )