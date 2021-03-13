Gordon was injured in Thursday night's loss to the Kings -- the 14th straight for the Rockets. Houston's lineup has been decimated with injuries and defections. This has been a brutal initial head coaching assignment for Stephen Silas. https://t.co/l2hSjsHCL1 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2021

看來火箭這波連敗低潮還會延續一段時間！曾獲2017年年度第六人頭銜的火箭後衛艾瑞克戈登，13日遭到《ESPN》權威記者沃那洛斯基爆料，確定將因右側腹股溝拉傷至少缺席4到6周，也讓今天火箭出戰爵士傷兵名單累積到8人之多。

艾瑞克戈登是在昨天出戰國王時不慎受傷，火箭也苦吞本季最長的14連敗，目前戰績11勝24敗，位居西區倒數第2，只是接下來少了本季場均17.8分的戈登，勢必更難逃脫這波連敗頹勢，恐怕也讓原本將被交易的戈登，本季只能續留火箭。

火箭目前不僅連敗不止，傷兵情況也日趨嚴重，根據《休士頓紀事報》資深記者費根報導，今天出戰爵士除了艾瑞克戈登，包含沃爾、歐拉迪波、豪斯、伍德、努瓦巴、庫魯茲與艾克薩等人都將因傷缺陣，別忘了他們也剛跟塔克分道揚鑣。

由於火箭急著想在26日本季交易截止日前把塔克交易出去，於是決定從昨天開始，就不再讓這名老將上場打球，就算球隊正在面臨如此嚴重的傷兵潮，火箭仍然堅持跟塔克分道揚鑣，看來他們本季擺爛態勢明顯，打算要跟灰狼爭奪「爐主」位置。

(中時 )