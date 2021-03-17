嘉威(3557)2020年大賺一個資本額，今年美國國會已通過拜登的1.9兆美元紓困案，加上疫苗逐步普及，且拜登期盼「國慶恢復正常生活」宣言，公司經營團隊樂觀看待今年下半年美國報復性消費產生，可望帶動公司營運進一步成長。若撇開匯率等因素，今年獲利希望延續去年表現，從一個資本額開始向上邁進。

自從光電業進入紅海市場後，嘉威看到北美廚具及餐具市場，2019年分別併購GS業務團隊及AS生產基地工廠，轉型為家居產業。公司製造的功能性餐具適合居家使用之外，由於歐美居民向有喜愛戶外活動、休閒聚會的生活特色，嘉威的餐具產品兼具時尚設計及輕量安全特性，深受美國消費者喜愛。2020年轉型效益正式發酵，即使遇到疫情，但影響有限，全年繳出亮麗成績，營收44.29億元，每股盈餘10.01元，創下歷年新高。

嘉威三個設計團隊包括美籍創意總監、英籍設計總監及台灣設計總監，帶領紐約、紐澤西、台北及大陸四地設計團隊共130人，協同協設計分工創意、工業設計以及落實產品設計的量化(極大化)。嘉威指出，公司不是只是銷售廚具跟餐具，而是賣整合服務，從設計、生產、出貨到終端服務，甚至為美國主要客戶管理庫存，提供整合服務商角色，更貼近客戶需求。

嘉威產品三個品項中，夏季節令產品占大宗，另外有針對節日及365天都可銷售的商品。公司每年第2、3季是傳統淡季，主要夏天餐具用品3月開始對外銷售，因而出貨旺季是第1季跟第4季。不過，去年併購廚具品牌公司Prepara，看中其產品設計能力、IP、品牌及網路銷售成績。去年廚具僅占營收5％，由於廚具較無季節性需求，因此，開通廚具品牌，希望今年開始拉抬第2、3季營收，讓這兩季能夠淡季不淡，公司營收及獲利更為平均。

此外，Prepara網路銷售成績不錯，尤其在亞馬遜電商平台上，未來希望藉由Prepara，強化餐具在電商銷售力度，嘉威則透過業務通路將Prepara切入實體既有客戶沃瑪以及好市多通路中，達到通路虛實整合效益。

嘉威也持續開發新的材質，尤其是環保材質。PET屬可回收再利用的材質，目前生產線新增機台專門用於PET產品，預計在2021年遞次投入生產。此外，並著手布局環保相關產品的開發，以因應市場對環保產品的需求。

公司目前規畫辦理現金增資，預計增資約800萬股，最快第2季送件，現增完後，負債比預計降至50％以下。

(時報資訊)