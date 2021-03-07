NBA總裁席爾佛(Adam Silver)在明星賽前夕對近期的重要事件發表評論，包括聯盟logo的議題。席爾佛表示聯盟不會更換logo人物，「我們目前沒在討論這件事，現有的logo是極具代表性的，我不認為現在是更換的合適時機。」由籃網球星厄文(Kyrie Irving)提出的更換logo一事引起外界熱議，但聯盟對此毫無興趣。

聯盟logo人物是名人堂球星傑瑞威斯特(Jerry West)，從1969年使用迄今超過50年了，可謂無人不曉，大家一看就知道「這是NBA」。不過這只是使用威斯特的剪影，不可能看出是誰，當年的聯盟老總甘迺迪(Walter Kennedy)也沒發現是威斯特。那是品牌專家Alan Siegel擅自決定的，是他從1968年職棒大聯盟的新logo繼承而來的靈感。

這件事情可能做差了，後來讓大家都不太愉快，1984年接棒的新總裁大衛史騰(David Stern)曾不願承認這是威斯特。事實上威斯特本人都很不高興，他起初得知是自己是logo人物時當然也很驕傲，但他發現大家都稱呼他為logo，而且只記得他是logo，反而遺忘他在籃壇實際的成就，讓他覺得不想再當logo了。

布萊恩(Kobe Bryant)是威斯特心愛的球員，威斯特1996年作主把這個臭屁的高中生弄進湖人隊，成就日後的「黑曼巴」傳奇。現在厄文提議要用布萊恩當logo，看似是合適的繼承人。不過厄文的出發點充滿政治意圖，「黑人王建立了這個聯盟」，他其實只是反對白人做為logo而已，席爾佛這麼精明的人自然不願隨之起舞。

(中時新聞網)