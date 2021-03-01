NBA聯盟logo人選的討論被籃網球星厄文(Kyrie Irving)打開之後，費城七六人總教練瑞弗斯(Doc Rivers)也提出他心目中的logo人選，就是90年代的「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)。瑞弗斯表示他不知為什麼要改logo，如果真的要改，為什麼不用喬丹？

多年來的聯盟logo一直是白人球星傑瑞威斯特(Jerry West)，瑞弗斯認為沒有理由換掉威斯特。「如果你們想要一個logo，我認為麥可是最佳人選。但我不確定你們是否為改而改，通常做出改變是因為有些東西不符合時代了。傑瑞是個合適人選，我支持他繼續當logo。」

厄文表示NBA是「黑人王建立的」，理當要給黑人球星當logo，但就算是黑人球評也不滿厄文消費去世的布萊恩(Kobe Bryant)來搞政治正確。

瑞弗斯說：「所以我們到底要怎樣？每10年或20年改一次logo嗎？我喜歡現在的logo，我們不該換掉，大概我這種想法只是少數吧。」瑞弗斯是聯盟罕有的黑人總教練與掌權者，連他也覺得沒必要換掉威斯特。以現在的政治氛圍，任何白人有過種族歧視紀錄都難逃公審，但是威斯特從沒做錯什麼，還幫忙打造出近20年最偉大的勇士王朝。

除此之外，喬丹是籃壇震古鑠今的人物，為什麼NBA當初不選他當logo？球迷揶揄是因為喬丹太貴了，喬老闆對每個肖像使用權都斤斤計較，如果聯盟用他當logo，光是授權費就無法想像。聯盟當年沒有告知威斯特就使用他的剪影當logo，也被嘲笑是為了省錢。

(中時新聞網)